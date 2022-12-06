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Киноафиша Рецензии «Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши

«Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши

6 декабря 2022 14:58
«Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши

По-скандинавски аскетичная рождественская история.

Канун Рождества. Маленькая Марианна (Марте Клерк-Нильссен), девочка с подвижной фантазией, больше всего на свете мечтает о плюшевом медведе, который умел бы разговаривать, но ее пышноусый папенька Роджер, смутно напоминающий Ницше, все время напоминает ей, что чудес вроде говорящих игрушек не бывает. Впрочем, если чудо и может случиться, то определенно на Рождество.

И начинается оно, как обычно, с малых и, на первый взгляд, незаметных дел. В сочельник, по славной норвежской традиции, уходящей корнями в позднее Средневековье, семья Марианны, включающая маму Хильму (Марианн Холле), младшего брата Нильса, дедушку (Кай Ремлов) и бабушку (Марианне Крогнесс), собираются вместе, чтобы приготовить рисовую кашку, в которую добавляют один-единственный миндаль — нашедшего его ждет удача. Но оказывается, что Нильс съел последний орешек. Марианне дают целую крону и отправляют в местную лавку, хозяину которой девочка приходит на выручку, за что получает миндаль бесплатно. По дороге домой окрыленная Марианна проходит через рождественскую ярмарку и в лавке «Колеса фортуны» видит его — Тедди, плюшевого и говорящего.

Правда, чтобы выиграть, девочке нужно не только везение, но и расположение норовистого Тедди, в планы которого входят путешествия по Европе в компании обеспеченного бюргера, а не прозябание в норвежской глуши. В общем, обоим нужно многому научиться — увлекающейся Марианне стать менее эгоистичной и начать принимать во внимание нужды других, а Тедди, желание которого оборачивается против него, познать цену простого объятия, способного заменить любые путешествия.

«Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши
Приключения Тедди

Сюжет «Тедди» был буквально воспет классиком норвежской детской литературы Альфом Пройсеном, написавшем об одиноком меркантильном медвежонке на праздничной ярмарке песню — в оригинале Teddybjørnens vise. Постановка Андреи Экербом, прежде уже ставившей фильмы по Пройсену (см. «Плотник Андерсен и деревня, которая забыла, что сегодня Рождество») по-икеевски аскетична и скромна, хотя мигающих огоньков и снега в ней достаточно для создания той загадочной материи, что зовется «праздничным настроением» — особенно если зрителю еще совсем немного лет. В том же духе выдержан и нравоучительный замысел фильма, не претендующий на оригинальность или, упаси боже, универсальность.

«Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши
Приключения Тедди

В общем, если не ожидать от «Тедди» красочности голливудских, залитых светом гирлянд рождественских фильмов и простить несколько откровенно вытягивающих хронометраж сцен (песня Пройсена не настолько длинная, чтобы ее хватило на целый фильм, даже с учетом нескольких новых сюжетных линий), то он определенно сможет стать для вас таким же добрым другом, как и для Марианны.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
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