«Приключения Тедди»: Рецензия Киноафиши

Канун Рождества. Маленькая Марианна (Марте Клерк-Нильссен), девочка с подвижной фантазией, больше всего на свете мечтает о плюшевом медведе, который умел бы разговаривать, но ее пышноусый папенька Роджер, смутно напоминающий Ницше, все время напоминает ей, что чудес вроде говорящих игрушек не бывает. Впрочем, если чудо и может случиться, то определенно на Рождество.

И начинается оно, как обычно, с малых и, на первый взгляд, незаметных дел. В сочельник, по славной норвежской традиции, уходящей корнями в позднее Средневековье, семья Марианны, включающая маму Хильму (Марианн Холле), младшего брата Нильса, дедушку (Кай Ремлов) и бабушку (Марианне Крогнесс), собираются вместе, чтобы приготовить рисовую кашку, в которую добавляют один-единственный миндаль — нашедшего его ждет удача. Но оказывается, что Нильс съел последний орешек. Марианне дают целую крону и отправляют в местную лавку, хозяину которой девочка приходит на выручку, за что получает миндаль бесплатно. По дороге домой окрыленная Марианна проходит через рождественскую ярмарку и в лавке «Колеса фортуны» видит его — Тедди, плюшевого и говорящего.

Правда, чтобы выиграть, девочке нужно не только везение, но и расположение норовистого Тедди, в планы которого входят путешествия по Европе в компании обеспеченного бюргера, а не прозябание в норвежской глуши. В общем, обоим нужно многому научиться — увлекающейся Марианне стать менее эгоистичной и начать принимать во внимание нужды других, а Тедди, желание которого оборачивается против него, познать цену простого объятия, способного заменить любые путешествия.

Приключения Тедди

Сюжет «Тедди» был буквально воспет классиком норвежской детской литературы Альфом Пройсеном, написавшем об одиноком меркантильном медвежонке на праздничной ярмарке песню — в оригинале Teddybjørnens vise. Постановка Андреи Экербом, прежде уже ставившей фильмы по Пройсену (см. «Плотник Андерсен и деревня, которая забыла, что сегодня Рождество») по-икеевски аскетична и скромна, хотя мигающих огоньков и снега в ней достаточно для создания той загадочной материи, что зовется «праздничным настроением» — особенно если зрителю еще совсем немного лет. В том же духе выдержан и нравоучительный замысел фильма, не претендующий на оригинальность или, упаси боже, универсальность.

Приключения Тедди