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Стримеры Стримеры
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Slayers Стримеры 2022 / США
3.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Стримеры»

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Популярные блогеры-инфлюенсеры отправляются на встречу с известным миллиардером. Они надеются заполучить крупный рекламный контракт и решить возникшие денежные проблемы. На подъезде к особняку дорогу им преграждает таинственный бородатый мужчина и советует ехать домой, пока они еще целы. Но блогеры лишь ухмыляются и едут дальше, прямиком к своей смерти. Они попадают в логово вампиров, которые хотят полакомиться молодой кровью и провести очередной обряд переселения. Только так самые старые из…

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Comon 18 ноября 2022, 03:02
Оценка
Неожиданно прикольное кинцо. Думал проходняк, а кинцо стильное, в своём инет блогерском формате конечно, но кудаж щас уже без этого, классика посторонись
18 ноября 2022, 03:02 Ответить
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