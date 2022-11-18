Популярные блогеры-инфлюенсеры отправляются на встречу с известным миллиардером. Они надеются заполучить крупный рекламный контракт и решить возникшие денежные проблемы. На подъезде к особняку дорогу им преграждает таинственный бородатый мужчина и советует ехать домой, пока они еще целы. Но блогеры лишь ухмыляются и едут дальше, прямиком к своей смерти. Они попадают в логово вампиров, которые хотят полакомиться молодой кровью и провести очередной обряд переселения. Только так самые старые из…
Авторизация по e-mail