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Хранитель тайн Хранитель тайн
Киноафиша Фильмы Хранитель тайн Отзывы о фильме «Хранитель тайн»
Objetos Хранитель тайн 2022 / Испания / Аргентина / Германия
6.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Хранитель тайн»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Давным-давно, когда весь мир сидел на «Игре престолов», многие киноновинки выходили с пометкой «фильм со звездой «Игры престолов», даже если это был исполнитель не какой-то главной роли. И не важно, что многие актеры уже и до сериала были актерами и снимались в известных картинах. Ну, например, Чарльз Дэнс, который до Тайвина Ланнистера засветился в том числе и в бондиане, еще с Муром (!!!). Но важно, что теперь они звезды самого популярного сериала на…

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Алина Хрёмкина 12 октября 2022, 07:05
Оценка
Начало интересное, конец испортил все
Не стоит потраченного времени
12 октября 2022, 07:05 Ответить
Comon 18 октября 2022, 01:44
Оценка
По сюжету немного необычный фильмец, да, первая половина на уровне, а потом фильмец быстро скатывается в дешёвые мувики второстепенных тв-каналов
18 октября 2022, 01:44 Ответить
User 25 октября 2022, 17:40
Оценка
Суперский фильм! 🔥🔥🔥 Надеюсь будет продолжение, концовка вроде предвещает.
25 октября 2022, 17:40 Ответить
Money 26 октября 2022, 13:55
Оценка
Согласен с Алиной. Начал смотреть из-за "Профессора", в итоге так и не понял, зачем дождался титров. Вроде и интересно, а вроде и никак. Не рекомендую
26 октября 2022, 13:55 Ответить
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