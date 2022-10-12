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Давным-давно, когда весь мир сидел на «Игре престолов», многие киноновинки выходили с пометкой «фильм со звездой «Игры престолов», даже если это был исполнитель не какой-то главной роли. И не важно, что многие актеры уже и до сериала были актерами и снимались в известных картинах. Ну, например, Чарльз Дэнс, который до Тайвина Ланнистера засветился в том числе и в бондиане, еще с Муром (!!!). Но важно, что теперь они звезды самого популярного сериала на…