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Путь за мечтой
Отзывы о фильме «Путь за мечтой»
Путь за мечтой
Путь за мечтой
2022 / Россия
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belkadura
26 января 2023, 14:12
Оценка
Идёт в формате документалки. Непонятно о чём и зачем снят фильм, но смотрится... Красивые съемки природы регионов РФ, приятный музон... Несколько отработанных, хорошо зарекомендовавших себя, операторских приёмов. Подводные съёмки. Сделано как видеоклип, в стиле National Geographic.
26 января 2023, 14:12
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