Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юра дворник Юра дворник
Киноафиша Фильмы Юра дворник Отзывы о фильме «Юра дворник»
Юра дворник 2023 / Россия
7.7 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Юра дворник»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После скандала на гламурной свадьбе эксцентричного олигарха (короткий, но емкий выход Гоши Куценко) гламурному фотографу Роме (Денис Власенко) заказан путь в мир московского глянца. Он вынужден вернуться в родную Уфу. Здесь он встречает чудика Юру – по-детски наивного парня с инвалидностью, который работает дворником. Юру неоднократно обманывали мошенники, поэтому на нем висит множество кредитов. Первоначальная неприязнь к Юре быстро сменяется профессиональным интересом, Рома…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
yura.chernikov.chernikov 15 марта 2023, 14:12
Трейлер понравился. Пойду в кино на этот фильм
15 марта 2023, 14:12 Ответить
ogerasimov 4 мая 2023, 11:24
Оценка
Звать сняться в кино блогеров так себе идея.
4 мая 2023, 11:24 Ответить
nika9182905848 5 мая 2023, 10:58
Оценка
Неплох
5 мая 2023, 10:58 Ответить
Киноафиша.инфо 5 мая 2023, 13:20
в ответ на сообщение nika9182905848 от 5 мая 2023, 10:58
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
5 мая 2023, 13:20 Ответить
Александр Шибанов 6 мая 2023, 09:29
Оценка
Норм. 6-7 баллов. Округляю до 7.
6 мая 2023, 09:29 Ответить
Артём Матвеев 19 мая 2023, 15:52
Оценка
Очень понравился фильм Юра дворник
19 мая 2023, 15:52 Ответить
Киноафиша.инфо 19 мая 2023, 18:45
в ответ на сообщение Артём Матвеев от 19 мая 2023, 15:52
Добрый вечер! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
19 мая 2023, 18:45 Ответить
Олег 23 мая 2023, 10:24
Оценка
Очень понравилась эта комедия! Думал что наши фильмы новые меня не удивят, но я ошибся.
23 мая 2023, 10:24 Ответить
lorik_04 28 мая 2023, 13:06
Оценка
Классный фильм! Пять баллов по пятибольной системе! Отражение нашей действительности, когда люди хотят казаться и позиционируют себя другими, нежели они есть на самом деле.
Быть собой - это приносит радость, счастье и удовлетворение.
28 мая 2023, 13:06 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 15:26
в ответ на сообщение lorik_04 от 28 мая 2023, 13:06
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Переводчик
Переводчик 63 комментария
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 6 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 74 комментария
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 6 комментариев
Дыхание
Дыхание 8 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 9 комментариев
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде 1 комментарий
Вызов
Вызов 293 комментария
Флэш
Флэш 12 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 10 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 5 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 3 комментария
Восставшая из ада
Восставшая из ада 9 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
Энрике лишь жалкое подобие: вот кому Хулио Иглесиас передал ген красоты
Гузеева похорошела, правда есть но: на фото со съемок шоу «Давай поженимся!» сложно не заметить одну странность
Из «тетки в трениках» в королеву: участнице «Модного приговора» несказанно повезло
Гайдай увековечил «неудачную» фразу в одной из комедий: ее обожают все
Папа Римский «проклял» советский фильм: последствия плачевные
Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем
Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)
На сына Фриске невозможно смотреть без умиления: растет сердцеедом
Акиньшина неспроста прячет старшего сына: вот чего она стыдится
Ответьте на вопросы теста и узнайте, как можно описать вашу жизнь с помощью эмодзи
Батон из фильма «Не болит голова у дятла» в одночасье исчез с экранов: участь жуткая
Цензура недоглядела: советский фильм с «неуловимыми мстителями» нельзя смотреть детям
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше