После скандала на гламурной свадьбе эксцентричного олигарха (короткий, но емкий выход Гоши Куценко) гламурному фотографу Роме (Денис Власенко) заказан путь в мир московского глянца. Он вынужден вернуться в родную Уфу. Здесь он встречает чудика Юру – по-детски наивного парня с инвалидностью, который работает дворником. Юру неоднократно обманывали мошенники, поэтому на нем висит множество кредитов. Первоначальная неприязнь к Юре быстро сменяется профессиональным интересом, Рома…
Быть собой - это приносит радость, счастье и удовлетворение.
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