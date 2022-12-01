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Виктор — далеко не самый приятный человек. Он живет один в доме посреди леса, не разговаривает с сыном после ссоры и уволился с видного поста судьи. Изредка к нему заезжает старый друг из города, хотя реальным и единственным товарищем давно стала собака. Только животное всегда оказывается рядом и вовремя напомнит о заглянувшем во двор медведе. Но скоро ему предстоит взглянуть на жизнь под другим углом. На охоте ружье дает сбой, и патрон взрывается в стволе. Виктор слепнет и вынужден на…