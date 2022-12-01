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На ощупь На ощупь
Киноафиша Фильмы На ощупь Отзывы о фильме «На ощупь»
На ощупь 2022 / Россия
7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «На ощупь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Виктор — далеко не самый приятный человек. Он живет один в доме посреди леса, не разговаривает с сыном после ссоры и уволился с видного поста судьи. Изредка к нему заезжает старый друг из города, хотя реальным и единственным товарищем давно стала собака. Только животное всегда оказывается рядом и вовремя напомнит о заглянувшем во двор медведе. Но скоро ему предстоит взглянуть на жизнь под другим углом. На охоте ружье дает сбой, и патрон взрывается в стволе. Виктор слепнет и вынужден на…

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sdhss272787 1 декабря 2022, 00:18
Это тот фильм, который я советую посмотреть в кино. Все потому, что здесь очень крутой сюжет и снято красиво, просто взгляд не отвести. Все-таки наша природа просто невероятная, а Нагиев снова сумел порадовать сильной ролью. В последнее время он выбирает исключительно крутые проекты.
1 декабря 2022, 00:18 Ответить
gorstrodolphe272 1 декабря 2022, 11:11
Как по мне, то фильм однозначно стоящий. Самые интересные сцены, это те, где главный герой выживает в лесу и противостоит диким животным. Снято настолько реалистично, что ты будто оказываешься в центре истории и пытаешься выжить на пару с Виктором!
1 декабря 2022, 11:11 Ответить
Сергей Муратов 1 декабря 2022, 17:24
Оценка
Хороший фильм, с женой смотрели вышли под впечатлением.
1 декабря 2022, 17:24 Ответить
Босова Маргарита 1 декабря 2022, 20:33
Можно смело сходить и посмотреть. Радует, что в сюжете сделан особый акцент на развитии характера главного героя. Нам дают понять, почему именно он ушел из дома и какие цели преследовал. Да, он далеко не идеальный, но в тоже время его выбор можно понять. Также отмечу шикарную операторскую работу и визуал. Хорошо, что снимали на природе, а не в студии. Когда смотришь на экран, то не сомневаешься в том, что герой Нагиева оказался в реальной опасности.
1 декабря 2022, 20:33 Ответить
dim120579 3 декабря 2022, 08:50
Оценка
Хороший фильм! Советую к просмотру! Финал вас удивит!
3 декабря 2022, 08:50 Ответить
Слава Ронжин 4 декабря 2022, 16:46
Оценка
Кино супер в конце ведение бомба. Ы конце плакал. Кино бомба
4 декабря 2022, 16:46 Ответить
grimfier 5 декабря 2022, 15:19
Оценка
Ну сценарий на коленке писали, да и сняли тоже. Выживший с ДиКаприо прям не отпускает, а тут такое себе. Но хоть не про ментов и любовь. Так что 3+ на 4 маленько надо было.
5 декабря 2022, 15:19 Ответить
Танечка Верпаховская 6 декабря 2022, 21:36
Фильм полный шлак! Ушла с середины. Разочарована.
6 декабря 2022, 21:36 Ответить
tihiy-l 7 декабря 2022, 08:48
Оценка
Фильм хороший. Местами, правда, сказка.. Особенно улыбнуло, как медведя освободили😄😄 Если бы эти места снять более правдоподобно, думаю, получилось бы лучше.. Если взять не отдельный сюжет с лесом, а весь фильм в целом, то 4+.. По-крайней мере, не было желания встать и уйти, как с тех же Ёлок 9.. На один раз фильм пойдёт..
7 декабря 2022, 08:48 Ответить
elena777_84 7 декабря 2022, 17:13
Оценка
Хороший фильмец,даже слеза подкатывала местами.
7 декабря 2022, 17:13 Ответить
1983gabler1983 10 декабря 2022, 10:31
С принципе как все Российское кино (не считая фильмы ‘00-х, ну естественно Советского кино) очередное фуфло, дешевый сценарий, снят еше дешевле….
10 декабря 2022, 10:31 Ответить
Евгения Лесовских 10 декабря 2022, 14:01
Оценка
Мы ушли впервые с фильма. Не советую тратить на это произведение ни времени ни денег.
10 декабря 2022, 14:01 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 11 декабря 2022, 22:46
Оценка
Мне понравился фильм! Проблема отцов и детей, финал пробил на слезу. Правильно, когда мы говорим, решаем проблему, умеем прощать!
11 декабря 2022, 22:46 Ответить
Peperuda 13 декабря 2022, 22:23
Оценка
Хороший фильм. Нагиев, как всегда, на высоте.
13 декабря 2022, 22:23 Ответить
Леонид Литвинов 14 декабря 2022, 21:04
Оценка
Кто наставил ему оценок?).Фильм очень слабый,не интересный.
14 декабря 2022, 21:04 Ответить
Степан Хижняк 15 декабря 2022, 18:51
Оценка
Фильм шляпа полная
15 декабря 2022, 18:51 Ответить
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