В ролях
Aarón Gómez
Familia Rumana
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фернандо Гарсиа-Руис Рубио
Сценарист
Давид Маркес
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
5 марта 2022
Премьера в мире
20 августа 2021
Дата выхода
|20 августа 2021
|Испания
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|12
|20 августа 2021
|Румыния
|
|12
MPAA
R
Сборы в мире
$1 147 829
Производство
Sony Pictures International Productions, Kilima Media, Mono Pictures
Другие названия
Descarrilados, Fora dos Trilhos, Freundschaft Reloaded, Interrail, Wykolejeńcy, Галопом по Европе