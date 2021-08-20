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Постер фильма Галопом по Европе
4.5
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4.5

Галопом по Европе

, 2021
Descarrilados
Испания / комедия / 18+
Постер фильма Галопом по Европе
4.5

О фильме

Трое 40-летних друзей отправляются в огромный тур, чтобы почтить память своего недавно умершего друга.

В ролях

Хулиан Лопес
Roge
Дафна Фернандес
Lisa
Ana Milán
Notaria
Эрнесто Севилья
Эрнесто Севилья
Pepo
Хорди Агилар
Juan Luis
Артуро Вальс
Costa
Alicia Fernández
Tina
Areta Bolado
Tiffany
Alba Bersabé
Cris
Aarón Gómez
Familia Rumana
Режиссер Фернандо Гарсиа-Руис Рубио
Сценарист Давид Маркес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 марта 2022
Премьера в мире 20 августа 2021
Дата выхода
20 августа 2021 Испания 12
20 августа 2021 Румыния 12
MPAA R
Сборы в мире $1 147 829
Производство Sony Pictures International Productions, Kilima Media, Mono Pictures
Другие названия
Descarrilados, Fora dos Trilhos, Freundschaft Reloaded, Interrail, Wykolejeńcy, Галопом по Европе

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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