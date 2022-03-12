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BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL
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BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL

BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL, 2022

2022 / Корея
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О фильме

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL – уникальное шоу, где BTS и АРМИ станцуют вместе в формате LIVE.

Присоединяйтесь, ведь музыка и танцы вновь объединят BTS и ARMY в незабываемом живом концерте, который будет транслироваться в кинотеатрах по всему миру прямо из Сеула!

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – это новейшая серия концертов мирового тура поп-иконы XXI века BTS, включающая самые мощные выступления и лучшие хиты за всю невероятную карьеру группы. Предыдущее шоу в Лос-Анджелесе посмотрели около 813 000 человек во время четырёх аншлаговых концертов, что делает их одними из самых успешных в 2021 году.

Не пропустите прямую трансляцию BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чон Чонгук встретятся с вами на большом экране только в субботу, 12 марта.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 12 марта 2022
Возраст 12+
Постер фильма BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Арина Щепина 22 февраля 2022, 12:48
Я живу в Глазове, и ради концерта поеду в Ижевск. ОЧЕНЬ ЖДУ 12 МАРТА, буду рада увидеть АРМИ💜 Хочу чтобы поскорее выложили билеты в продажу
pismenskaia03 22 февраля 2022, 14:38
Скажите, вы узнали в каких именно кинотеатрах, просто 23 уже начнут продавать билеты, а нигде не могу найти даже рассписания на сеанс
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