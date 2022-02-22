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BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL
Киноафиша Фильмы BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL Отзывы о фильме «BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL»
BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL 2022 / Южная Корея
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Отзывы о фильме «BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL»

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Арина Щепина 22 февраля 2022, 12:48
Я живу в Глазове, и ради концерта поеду в Ижевск. ОЧЕНЬ ЖДУ 12 МАРТА, буду рада увидеть АРМИ💜 Хочу чтобы поскорее выложили билеты в продажу
22 февраля 2022, 12:48 Ответить
pismenskaia03 22 февраля 2022, 14:38
в ответ на сообщение Арина Щепина от 22 февраля 2022, 12:48
Скажите, вы узнали в каких именно кинотеатрах, просто 23 уже начнут продавать билеты, а нигде не могу найти даже рассписания на сеанс
22 февраля 2022, 14:38 Ответить
Хадиджа Минина 22 февраля 2022, 15:23
в ответ на сообщение Арина Щепина от 22 февраля 2022, 12:48
Привет, можешь пожалуйста написать мне в тг . Я поподробнее хочу узнать про концерт и когда будут продаваться билеты, но мне не понятно..мой вк
22 февраля 2022, 15:23 Ответить
Hardsex Jeon 22 февраля 2022, 15:23
в ответ на сообщение pismenskaia03 от 22 февраля 2022, 14:38
в тц Галерея и в Оз Молл,вроде только в этих
22 февраля 2022, 15:23 Ответить
Хадиджа Минина 22 февраля 2022, 15:24
в ответ на сообщение Арина Щепина от 22 февраля 2022, 12:48
Напиши мне пожалуйста я живу в Ижевске. Мой вк @yoona_163
22 февраля 2022, 15:24 Ответить
Диана Колобова 22 февраля 2022, 15:45
А разве не 22 февраля ?
22 февраля 2022, 15:45 Ответить
turbueva2002 22 февраля 2022, 16:41
Здравствуйте, а не знаете, какая стоимость билетов будет?
22 февраля 2022, 16:41 Ответить
User 22 февраля 2022, 18:12
Почему я не могу купить билет? Скали, что будут продовать с 22
22 февраля 2022, 18:12 Ответить
Наталья Михайлова 22 февраля 2022, 18:23
в ответ на сообщение Арина Щепина от 22 февраля 2022, 12:48
Вам сколько лет? Можно с Вами?!
22 февраля 2022, 18:23 Ответить
Ксенечка Марченкова 22 февраля 2022, 18:31
Тоже!!!
22 февраля 2022, 18:31 Ответить
User 22 февраля 2022, 18:31
в ответ на сообщение turbueva2002 от 22 февраля 2022, 16:41
950
22 февраля 2022, 18:31 Ответить
ol4ik00341 22 февраля 2022, 19:46
Сыктывкар, кто будет покупать, поквпайте в кронверк, мы всей «аравой» идем туда, btsforia в том числе✌️ а ещё кто придет в макси на сеанс, раздадим билеты-сувениры, приходите, будет весело
22 февраля 2022, 19:46 Ответить
Taehyung Winston 22 февраля 2022, 19:54
Когда выйдут билеты??? Уже половину часов жду???
22 февраля 2022, 19:54 Ответить
Лада Рязанова 22 февраля 2022, 22:41
в ответ на сообщение turbueva2002 от 22 февраля 2022, 16:41
Около 1700, в моем городе (Саратов) сейчас так
22 февраля 2022, 22:41 Ответить
Лада Рязанова 22 февраля 2022, 22:41
Господи как же я этого жду...
22 февраля 2022, 22:41 Ответить
marishvec09 22 февраля 2022, 23:12
в ответ на сообщение pismenskaia03 от 22 февраля 2022, 14:38
В основном будет в больших тц каждого города в районе 11-12 дня
22 февраля 2022, 23:12 Ответить
Арина Бердина 23 февраля 2022, 06:23
АХХАХАХА ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ)
23 февраля 2022, 06:23 Ответить
User 23 февраля 2022, 15:06
Я не успела , походу все продали хотела сейчас билет взять а их нет уже походу
23 февраля 2022, 15:06 Ответить
Ксения Батыра 23 февраля 2022, 19:02
Здравствуйте когда билеты выйдут в продажу, в Славянск на Кубани Будут показывать? 👋😄
23 февраля 2022, 19:02 Ответить
Киноафиша.инфо 24 февраля 2022, 08:19
в ответ на сообщение Ксения Батыра от 23 февраля 2022, 19:02
Здравствуйте, к сожалению в вашем городе трансляции концерта не будет.
24 февраля 2022, 08:19 Ответить
Ксения Батыра 24 февраля 2022, 12:14
У меня не получается купить билет места не загружаются
24 февраля 2022, 12:14 Ответить
Киноафиша.инфо 24 февраля 2022, 15:42
в ответ на сообщение Ксения Батыра от 24 февраля 2022, 12:14
Здравствуйте. Значит, в выбранный вами кинотеатр покупка билетов онлайн недоступна.
24 февраля 2022, 15:42 Ответить
evelinamukhitova3108 24 февраля 2022, 20:33
в ответ на сообщение Ксения Батыра от 24 февраля 2022, 12:14
А где вы покупаете?
24 февраля 2022, 20:33 Ответить
вигу кер 25 февраля 2022, 05:36
здравствуйте, когда в южно-сахалинске кинотеатр октябрь билеты выйдут в продажу? в списке показа фильма есть мой город, у всех уже возможна покупка билета, а у нас нет. может они не онлайн продаются?
25 февраля 2022, 05:36 Ответить
Army-And-Bts Army-And-Bts 28 февраля 2022, 07:24
Кто-нибудь знает, а в Бийске будут показывать?
28 февраля 2022, 07:24 Ответить
Киноафиша.инфо 28 февраля 2022, 09:38
в ответ на сообщение Army-And-Bts Army-And-Bts от 28 февраля 2022, 07:24
Здравствуйте. К сожалению, в Бийске показов не будет.
28 февраля 2022, 09:38 Ответить
Никита Узенюк 1 марта 2022, 22:02
живу в Улан-Удэ, может кто есть из этого города который пойдет на этот концерт, а то я совсем одна буду. (можешь написать мне)
1 марта 2022, 22:02 Ответить
Army-And-Bts Army-And-Bts 6 марта 2022, 21:51
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 28 февраля 2022, 09:38
Здравствуйте, но в списке где будет трансляция есть Бийск. Можете оповестит если будет информация? Заранее Спасибо.
6 марта 2022, 21:51 Ответить
Army-And-Bts Army-And-Bts 7 марта 2022, 22:16
Нижний новгород? Если да, то посмотрите на сайте где есть список городов, я только что посмотрела и там есть Нижний Новгород.
7 марта 2022, 22:16 Ответить
Ева Фадеева 13 марта 2022, 14:08
Концерт 🔥🔥🔥Впервые смотрели концерт онлайн. 3 часа пролетели незаметно!!!
Ну парни так жгли вчера, такой драйв!!! Оооочень понравилось, остались в восторге. Второй день под впечатлением!!! Такие они трудяги,браво!!! С удовольствием пойдём ещё на их онлайн концерт ,если будет такая возможность. Хотелось бы их увидеть в России когда- нибудь.
Спасибо тем,кто это организовал в России!!! 👏👏👏🙏🙏🙏💖💖💖😘😘😘
13 марта 2022, 14:08 Ответить
army 🖤 11 ноября 2022, 19:12
Оценка
Ходила на онлайн концерт 8 месяцев назад в городе Бийск. Всё понравило,всё было круто. До сих пор помню все моменты с концерта и хотело бы ещё раз сходить
11 ноября 2022, 19:12 Ответить
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