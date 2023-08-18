Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Посредники"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ятаган
Отзывы о фильме «Ятаган»
Yatagan
Ятаган
2020 / Болгария
Смотреть трейлер
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Ятаган»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Ferensy
18 августа 2023, 09:10
Оценка
Фильм не понравился. Не понравился своим посылом, а именно: "Смотрите как смешно и весело мы снимаем кино про то, как воруют наши деньги те, кто должен пресекать воровство. А самое главное им, не то, что за это ничего не будет, но их ещё всех и наградят. И продвинут дальше по карьерной лестнице, где можно воровать значительно больше."
Ни один из мерзотных персонажей не получает по заслугам.
Будь то полицейский, который бухает и выдумывает несуществующие дела для своего отдела, или руководитель, которая понимает что вся их работа фикция, или напарники, которое тоже всё видят и молчат. И главный аферист, который прям по жизни чмо, и до крупных афёр занимался воровство у тех, у кого даже денег нет, т.е. прям самое дно. И это наши положительные персонажи.
Словом, зачем Болгарам такое кино? У них всё в порядке?
18 августа 2023, 09:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 августа 2023, 16:22
в ответ на сообщение
Ferensy от 18 августа 2023, 09:10
Добрый день! Спасибо за отзыв!
19 августа 2023, 16:22
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир
31 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
81 комментарий
О чем говорят незнакомцы
6 комментариев
Короче, я женюсь!
2 комментария
Пери
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены
Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику
Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь
Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть
Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?
Мало кто знает о настоящем финале «Красотки»: для Робертс все закончилось плохо
Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя
Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами
Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула
Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии
«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Ни один из мерзотных персонажей не получает по заслугам.
Будь то полицейский, который бухает и выдумывает несуществующие дела для своего отдела, или руководитель, которая понимает что вся их работа фикция, или напарники, которое тоже всё видят и молчат. И главный аферист, который прям по жизни чмо, и до крупных афёр занимался воровство у тех, у кого даже денег нет, т.е. прям самое дно. И это наши положительные персонажи.
Словом, зачем Болгарам такое кино? У них всё в порядке?
Авторизация по e-mail