Наш чемпион, 2018

Фильм рассказывает историю большой любви между Халисом Караташем и Бегюм Атман, которые встретились благодаря легендарной скаковой лошади Bold Pilot. В фильме, сюжет которого был основан на реальной истории, Bold Pilot, принадлежащий Оздемиру Атману, видному деятелю турецкого конного спорта, завоевал любовь даже тех, кто не интересуется скачками. Bold Pilot и его бессменный жокей Халис Караташ вместе достигли незабываемых успехов. Кроме этого, Bold Pilot смог соединить судьбы Халиса Караташа и Бегюм Атман.