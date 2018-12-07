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Bizim Için Sampiyon

Наш чемпион, 2018

2018 / Турция
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Фильм рассказывает историю большой любви между Халисом Караташем и Бегюм Атман, которые встретились благодаря легендарной скаковой лошади Bold Pilot. В фильме, сюжет которого был основан на реальной истории, Bold Pilot, принадлежащий Оздемиру Атману, видному деятелю турецкого конного спорта, завоевал любовь даже тех, кто не интересуется скачками. Bold Pilot и его бессменный жокей Халис Караташ вместе достигли незабываемых успехов. Кроме этого, Bold Pilot смог соединить судьбы Халиса Караташа и Бегюм Атман.

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 декабря 2018
Возраст 16+
Режиссер
Ахмет Катыксыз
В ролях
Экин Коч
Фара Зейнеп Абдулла
Фикрет Кускан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш чемпион 2 постера
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