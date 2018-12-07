Наш чемпион, 2018

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает историю большой любви между Халисом Караташем и Бегюм Атман, которые встретились благодаря легендарной скаковой лошади Bold Pilot. В фильме, сюжет которого был основан на реальной истории, Bold Pilot, принадлежащий Оздемиру Атману, видному деятелю турецкого конного спорта, завоевал любовь даже тех, кто не интересуется скачками. Bold Pilot и его бессменный жокей Халис Караташ вместе достигли незабываемых успехов. Кроме этого, Bold Pilot смог соединить судьбы Халиса Караташа и Бегюм Атман. Развернуть 8.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2 Продолжительность 2 часа 10 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 7 декабря 2018 Возраст 16+ Режиссер Ахмет Катыксыз В ролях Экин Коч Фара Зейнеп Абдулла Фикрет Кускан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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