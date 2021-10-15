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Вуайеристы
Отзывы о фильме «Вуайеристы»
The Voyeurs
Вуайеристы
2021
5.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Михаил Роксман
15 октября 2021, 19:50
Оценка
Неожиданно неплохой триллер.Первые 20-30 минут кажется банально-эротический посредственный.Но вдруг и сюжет начинает развиваться и неожинные повороты.Смотреть интересно.
15 октября 2021, 19:50
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