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Juega Conmigo Кукла 2021 / Мексика
6.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Кукла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молоденькая София (Лиз Дьеппа) приезжает к своей сестре, та работает служанкой в богатом доме с тремя детьми. София собирается помогать сестре. Сначала всё идёт нормально: с маленькой Сесилией (Валери Саис) Софии удаётся достаточно быстро подружиться, а вот с избалованным Габриелем (Эрик Израэль Консуэло) сложнее, но обходится без эксцессов. Однако над домом нависает страшная опасность – чудовищное проклятие, знакомое Софии из детства, жестокий демон, любящий убивать детей. Причём всё,…

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ElizavetaPersonal 26 июня 2021, 13:19
Очень сложно придумать что-то новое по заезженному сценарию.
26 июня 2021, 13:19 Ответить
pavellbor 28 июня 2021, 16:05
По заезженному сценарию что-то новое сложно придумать очень
28 июня 2021, 16:05 Ответить
User 29 июня 2021, 21:05
Оценка
Не очень интресный фильм. Сюжет страноватый, но пррсто попугаться пойдёт
29 июня 2021, 21:05 Ответить
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