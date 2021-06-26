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Молоденькая София (Лиз Дьеппа) приезжает к своей сестре, та работает служанкой в богатом доме с тремя детьми. София собирается помогать сестре. Сначала всё идёт нормально: с маленькой Сесилией (Валери Саис) Софии удаётся достаточно быстро подружиться, а вот с избалованным Габриелем (Эрик Израэль Консуэло) сложнее, но обходится без эксцессов. Однако над домом нависает страшная опасность – чудовищное проклятие, знакомое Софии из детства, жестокий демон, любящий убивать детей. Причём всё,…