«Кукла»: Рецензия Киноафиши

Молоденькая София (Лиз Дьеппа) приезжает к своей сестре, та работает служанкой в богатом доме с тремя детьми. София собирается помогать сестре. Сначала всё идёт нормально: с маленькой Сесилией (Валери Саис) Софии удаётся достаточно быстро подружиться, а вот с избалованным Габриелем (Эрик Израэль Консуэло) сложнее, но обходится без эксцессов. Однако над домом нависает страшная опасность – чудовищное проклятие, знакомое Софии из детства, жестокий демон, любящий убивать детей. Причём всё, что нужно, для того, чтобы навлечь на себя беду, – это всего лишь позвать его поиграть.

На родине, в Мексике, фильм Juego Conmigo (дословно «Поиграй со мной») хитом не стал, но собрал приличные для постковидного проката полтора миллиона долларов – больше, чем любой другой доморощенный мексиканский ужастик. Успех на родине стал причиной закупки фильма другими странами, в том числе и Россией. При этом определить страну-производителя, не заглядывая в интернет, нельзя. Это и плюс, и минус.

Кукла

С одной стороны, это достаточно олдскульная и понятная в любой стране история: клаустрофобный хоррор про беззащитных людей, оставшихся в замкнутом помещении один на один с инфернальным ужасом. Фильм не претендует на оригинальность, но достаточно изобретательно использует старые тропы, в частности, не перебарщивая со скримерами и прочими примитивными приёмами (не то, чтобы их совсем нет, просто их используют без фанатизма). Атмосфера ужаса создаётся более изобретательными средствами, достойной операторской работой, качественной работой художника. Кажущийся сначала совсем не страшным фильм в конце становится весьма жутким. Добавляет истории веса и психологизм финальных сцен, в которых борьба с демоном превращается в очевидную аналогию битвы со своими собственными демонами – комплексами и страхами. Не то, чтобы очень оригинально, но волшебную силу архетипов и аналогий можно использовать с умом.

С другой стороны, Мексика с её глубокой культурой, в которой витиевато смешались язычество и христианство, – страна с особым отношением к страху и крайне колоритной инфернальной мифологией. Этого самого колорита много в «Тигры не боятся» или в «Мы то, что мы есть», или даже в «Дьявольской музыке» – постмодернистском хорроре от того же Адриана Гарсии Больяно, который снял «Куклу». По крайней мере, это могло выделить фильм из большого ряда одинаковых хорроров про зло в особняке.

Кукла

Кстати, Больяно – очень опытный режиссёр, сосредоточенный именно на фильмах ужасов (из его творчества можно выделить экзотическую коллаборацию Мексики и Швеции «Чёрный круг»). По режиссуре и манере обращения с материалом видно, что, во-первых, картину ставил опытный и понимающий, что он делает, человек, а во-вторых, что Больяно – большой поклонник хоррора как такового. Мексиканец отлично знает правила игры и инструментарий этого жанра, поэтому фильм смотрится хорошо, но, как и часто бывает с педантичными отличниками, ему не хватает импровизации и смелости сделать что-то не так. Определённо, не стоит ожидать от картины откровения, но любителям подобного кино фильм точно зайдёт.