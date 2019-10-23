Крепость, 2019

Трое солдат прибывают в полузаброшенный военный гарнизон, который больше не выполняет никаких оборонительных функций. Время здесь остановилось и отмечено строгими правилами, доминантой власти, укоренившимся привычками и тотальным бездельем. Напрасно ожидая врага, который не придёт, офицеры поглощены необходимостью придать хоть какой-то смысл своему пребыванию здесь... Экранизация одного из важнейших итальянских романов середины XX века «Татарская пустыня» Дино Буццати, фильм полностью снят в знаменитой тюрьме Чивитавеккья при участии заключённых вместо профессиональных актёров — фирменный стиль режиссёра Людовика Андо.