Страна Великобритания

Продолжительность 1 час 25 минут

Год выпуска 2013

Премьера в мире 25 апреля 2013

Производство Northern Girl Productions, Templeheart Films

Другие названия

The Zombie King, El rey zombie, Zombie King, Ed Wallace and the Z Team, King Of The Dead, King of Zombies, Kingu obu zonbi, Zombie King - König der Untoten, Zombie King: König der Untoten, Король зомби