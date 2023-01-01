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Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм, 2009: актеры и роли
Wizards of Waverly Place: The Movie
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
2009 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Л. Спиро
Lev L. Spiro
В ролях
Селена Гомес
Selena Gomez
Дэвид Генри
Джейк Т. Остин
Дженнифер Стоун
Jennifer Stone
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