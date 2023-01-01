Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм
Киноафиша Фильмы Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм, 2009: актеры и роли
Wizards of Waverly Place: The Movie Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм 2009 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Л. Спиро Лев Л. Спиро Lev L. Spiro
В ролях
Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Дэвид Генри Джейк Т. Остин Дженнифер Стоун Jennifer Stone
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше