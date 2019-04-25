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Майкл Хатченс: Mystify! Майкл Хатченс: Mystify!
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Mystify: Michael Hutchence

Майкл Хатченс: Mystify!, 2019

2019 / Австралия / Великобритания
7.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Документальный блокбастер о фронтмене INXS. Самым большим страхом Майкла Хатченса было одиночество — об этом говорят все, кто его знал. Он почти никогда не оставался один, но жизнь наедине со всеми оборвалась трагически — лидер INXS покончил с собой, выгоревший и разуверившийся в своем предназначении. Этот проникновенный байопик собирает Хатченса по кусочкам: неунывающий друг, случайный знакомый с проницательным взглядом, бойфренд-единомышленник, партнер с неутолимой жаждой нового, музыкант от бога и звезда с первого появления перед публикой. Мы смотрим на Хатченса глазами родителей, снимавших его на домашнюю камеру, продюсеров его альбомов, многочисленных влюбленных в него девушек, среди которых были Кайли Миноуг и супермодель Хелена Кристенсен — и проникаемся духом золотой эпохи рок-икон: времени героических поз, темных очков и головокружительных романов. В интимных разговорах с близкими Хатченса подробно обсуждаются факты его биографии, на которых спекулировала пресса и фанаты. Его проблемный последний брак, травма головы, ступор при записи поздних альбомов, выматывающее расписание гастролей и кризис в попытке запустить сольную карьеру сплелись в клубок противоречий, с которым не по силам было разобраться человеку его чувствительности и уязвимости. Кажется, жизнь Хатченса не могла закончиться иначе, но «Mystify!» вышел не пафосным некрологом, а добрым письмом старому другу. По-другому и быть не могло: ведь автор фильма Ричард Ловенcтейн — один из главных австралийских инди-режиссеров, создатель самых известных клипов INXS и хороший знакомый всех, у кого он берет интервью.

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 марта 2020
Премьера в мире 25 апреля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Ловенштейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Майкл Хатченс: Mystify! 2 постера
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