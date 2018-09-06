Мэйден, 2018

В конце 1980-х никто не мог представить команду из одних девушек на престижной регате. Нужна была героиня, которая бросит вызов стереотипам — и ей стала британка Трейси Эдвардс. В 1989 году она возглавила банду 12 единомышленниц, которые отправились в кругосветную гонку на яхте «Мэйден», доказав, что жажда приключений может быть топливом жизни человека независимо от его пола. Тридцать лет спустя фильм, рассказывающий об их авантюре, вошел в шорт-лист «Оскара» и покорил независимый американский прокат. «Чтобы отправиться в кругосветное плавание, надо быть немного сумасшедшим», — в этом сходятся десятки героев ленты, связанных с парусным спортом. Трейси Эдвардс, трудный подросток из Уэльса, десятки раз исключенная из школы и убегавшая из дома, находит себя в компании яхтсменов, но выясняет, что на судне может рассчитывать только на роль повара: она же женщина. Тогда Трейси собирает полностью женский экипаж для кругосветной регаты, чтобы опровергнуть представление о том, что море — мужская территория. Плавание длиной в девять месяцев — а команда «Мэйден» не просто выдержала кругосветку, но и выиграла несколько ее этапов — стало вехой яхтенного спорта и движения за равноправие полов. Захватывающие архивные съемки и интервью с участницами легендарной гонки дышат внутренней свободой и желанием покорить этот мир, на которых стоит наша цивилизация.