Наша рецензия

Само название фильма «Молоко» уже обещает зрителям что-то странное, нестандартное. Хотя, если посмотреть фильмографию Карена Оганесяна, артхаусником его не назовёшь. Но тут, признаётся режиссёр, виноват, конечно, сценарий. Те самые простые человеческие истории причудливо замешаны с фэнтези-элементами и печалью жизни в провинциальном городке, где проблемы одного действительно могут оказаться проблемами многих. Зоя – грустная молодая женщина. Грустно ей, правда, не столько от…