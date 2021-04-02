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Ученик экзорциста Ученик экзорциста
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The Seventh Day Ученик экзорциста 2021 / США
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Ученик экзорциста»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

8 октября 1995 года, Балтимор. Папа Римский выступает на площади с торжественной речью о значимости католической церкви для американской истории. На фоне хроникальных кадров дуэт священников готовится к проведению обряда изгнания дьявола. Древний ритуал завершается трагедией: одержимый ребенок убивает отца Луиса крестом, после чего самовоспламеняется прямо на глазах у шокированных родителей. Выживший ученик Питер решает посвятить жизнь борьбе с нечистью. Спустя годы по штату Мэриленд…

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Юрий Рубанов 2 апреля 2021, 19:30
В первые за всю жизнь не досмотрел фильм до конца. Такой фигни я никогда в жизни не видел. Категорически не рекомендую этот фильм к просмотру!!!!
2 апреля 2021, 19:30 Ответить
Sun Shine 3 апреля 2021, 22:34
Фильм отстой полный!не ходите ,деньги нана ветер !!
3 апреля 2021, 22:34 Ответить
User 4 апреля 2021, 07:20
Отвратительный фильм, зря потраченные деньги и время .... ноль звезд
4 апреля 2021, 07:20 Ответить
Зарема Лайпанова 4 апреля 2021, 23:34
Где нормальное время сеансов, почему такое ужасное расписание в этом году???
4 апреля 2021, 23:34 Ответить
Артем Бобылев 7 апреля 2021, 08:15
Это что за шедевр?!.
Ушел не досмотрев,интересные триллеры были новинок,перед началом фильма.
Ушел не досмотрев.
7 апреля 2021, 08:15 Ответить
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