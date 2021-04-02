Наша рецензия

8 октября 1995 года, Балтимор. Папа Римский выступает на площади с торжественной речью о значимости католической церкви для американской истории. На фоне хроникальных кадров дуэт священников готовится к проведению обряда изгнания дьявола. Древний ритуал завершается трагедией: одержимый ребенок убивает отца Луиса крестом, после чего самовоспламеняется прямо на глазах у шокированных родителей. Выживший ученик Питер решает посвятить жизнь борьбе с нечистью. Спустя годы по штату Мэриленд…