Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку, 1941

Одна из экранизаций знаменитой истории, знакомой любому японцу с самых малых лет. Это легенда о сорока семи самураях, которые честно выполнили свой долг перед повелителем и покончили жизнь самоубийством. Кинолента великого Кэндзи Мидзогути «Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку» рассказывает выдающуюся историю, которая случилась более трехсот лет тому назад на территории современной Японии. Случилось это в городе Ако, где был приговорен к харакири один из тогдашних крупнейших военных феодалов по имени Асано Такуми-но-Ками Наганори. Произошло это по вине одного неблагородного чиновника, который оскорбил Наганори и подвергся нападению со стороны последнего. Верноподданные Наганори - сорок семь самураев - решили отомстить за своего господина, несмотря на то, что их ждала последующая казнь. Сорок семь отважных вассалов вместе разработали идеальный план нападения на усадьбу чиновника и успешно осуществили его. Вассалы были приговорены к казни, но им позволили произвести обряд ритуального самоубийства, так как они все же следовали канонам бусидо – легендарному кодексу самурая.