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Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку
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Genroku Chûshingura

Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку, 1941

1941 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Одна из экранизаций знаменитой истории, знакомой любому японцу с самых малых лет. Это легенда о сорока семи самураях, которые честно выполнили свой долг перед повелителем и покончили жизнь самоубийством. Кинолента великого Кэндзи Мидзогути «Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку» рассказывает выдающуюся историю, которая случилась более трехсот лет тому назад на территории современной Японии. Случилось это в городе Ако, где был приговорен к харакири один из тогдашних крупнейших военных феодалов по имени Асано Такуми-но-Ками Наганори. Произошло это по вине одного неблагородного чиновника, который оскорбил Наганори и подвергся нападению со стороны последнего. Верноподданные Наганори - сорок семь самураев - решили отомстить за своего господина, несмотря на то, что их ждала последующая казнь. Сорок семь отважных вассалов вместе разработали идеальный план нападения на усадьбу чиновника и успешно осуществили его. Вассалы были приговорены к казни, но им позволили произвести обряд ритуального самоубийства, так как они все же следовали канонам бусидо – легендарному кодексу самурая.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 3 часа 43 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 4 января 1980
Возраст 12+
Режиссер
Кэндзи Мидзогути
В ролях
Тёдзюро Каварасаки
Канэмон Накамура
Кунитаро Каварадзаки
Ёсидзабуро Араши
Тёэмон Бандо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку 2 постера
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Сорок семь верных вассалов эпохи Гэнроку
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