Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Россиян избавили от необходимости оплачивать долги за капремонт: решение принял Верховный суд

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)

В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои