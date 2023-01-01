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Гроза над полями Гроза над полями
Киноафиша Фильмы Гроза над полями Гроза над полями, 1958: актеры и роли
Storm over fields Гроза над полями 1958 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Гроза над полями, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Лысенко Николай Красий
В ролях
Генрих Осташевский Никита Ильченко Любовь Комарецкая Валентин Грудинин Valentin Grudinin
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