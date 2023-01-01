Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гроза над полями
Гроза над полями, 1958: актеры и роли
Storm over fields
Гроза над полями
1958 / СССР
4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Гроза над полями, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Лысенко
Николай Красий
В ролях
Генрих Осташевский
Никита Ильченко
Любовь Комарецкая
Валентин Грудинин
Valentin Grudinin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Шазам!: Ярость богов
Рецензия
Отзывы
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Бюро магических услуг
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, фэнтези
Крик 6
Отзывы
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке