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Межа

Mezha 18+
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О фильме

Солдат Кузьма вернулся после службы в родную деревню – да не узнал ее: все вокруг разрушено и разорено. Стал он расспрашивать жителей, что было тому причиной, и оказалось, что в здешние края повадился летать Змей Горыныч. Мало одной беды, так еще и местный воевода отбирает у людей последнее. Опечалились жители и решили совсем уходить из этих земель куда глаза глядят, в поисках лучшей доли. Однако Кузьма захотел восстановить справедливость и вызвал Горыныча на честный бой. Дрались герои, дрались, а потом решили поделить землю и проложить межу. Что же из этого получилось?

  • Режиссером мультфильма стал народный артист РСФСР Вячеслав Котёночкин. Среди других созданных им анимационных фильмов – «Лягушка-путешественница» (1965), серия «Ну, погоди!» (1969-1993), «Старая пластинка» (1982).
  • В основу мультфильма легли народные сказки о солдатах, славящихся своей смекалкой, а также старинные былины о возникновении Змиевых валов, расположенных по берегам притоков Днепра. 
  • Одним из ключевых персонажей «Межи» стал сказочный Змей Горыныч. Впоследствии в этом же облике Горыныч появился в 16-м эпизоде «Ну, погоди!». 
  • Персонажей мультфильма озвучили Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Евгений Весник и Василий Алчевский.

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Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Mezha, A Borderline, Межа
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Евгений Весник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Межа

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