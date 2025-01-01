Солдат Кузьма вернулся после службы в родную деревню – да не узнал ее: все вокруг разрушено и разорено. Стал он расспрашивать жителей, что было тому причиной, и оказалось, что в здешние края повадился летать Змей Горыныч. Мало одной беды, так еще и местный воевода отбирает у людей последнее. Опечалились жители и решили совсем уходить из этих земель куда глаза глядят, в поисках лучшей доли. Однако Кузьма захотел восстановить справедливость и вызвал Горыныча на честный бой. Дрались герои, дрались, а потом решили поделить землю и проложить межу. Что же из этого получилось?