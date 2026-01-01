После популярности одноименного сериала, выпущенного в 1998 году, создатели решили сделать полнометражную версию, мульт «Черный пират», (что неудивительно, если вспомнить, с каким интересом зрители смотрели на приключения Тома и Джерри в полнометражном мультике после многолетнего успеха сериала об этих героях). Эмилио Де Рокканера, получивший прозвище Черный пират, родился в семье аристократа и по наследству получил титул графа. Но смерть брата и желание отомстить обидчикам заставили его встать на тропу войны. Теперь Эмилио бороздит моря и океаны в поисках тех, кто убил его близкого человека. Добровольно став пиратом, он забыл о прежней жизни, но благородство, честность и обостренное чувство справедливости не покинули его. Сумеет ли Эмилио Де Рокканера найти обидчиков?