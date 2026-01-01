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Постер мультфильма Черный пират
7.8
Киноафиша Фильмы Черный пират
7.8

Черный пират

, 1998
The Black Corsair
Италия / анимация / 18+
Постер мультфильма Черный пират
7.8

О фильме

После популярности одноименного сериала, выпущенного в 1998 году, создатели решили сделать полнометражную версию, мульт «Черный пират», (что неудивительно, если вспомнить, с каким интересом зрители смотрели на приключения Тома и Джерри в полнометражном мультике после многолетнего успеха сериала об этих героях). Эмилио Де Рокканера, получивший прозвище Черный пират, родился в семье аристократа и по наследству получил титул графа. Но смерть брата и желание отомстить обидчикам заставили его встать на тропу войны. Теперь Эмилио бороздит моря и океаны в поисках тех, кто убил его близкого человека. Добровольно став пиратом, он забыл о прежней жизни, но благородство, честность и обостренное чувство справедливости не покинули его. Сумеет ли Эмилио Де Рокканера найти обидчиков?

Режиссер Ким Джун-ок
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Производство Mondo TV
Другие названия
The Black Corsair, Černý korzár, El corsario negro, Il corsaro nero, Kara Korsan, Ο μαύρος πειρατής, Черный пират, Чорний пірат, Corsaro Nero, سيف الصاعقة

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
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