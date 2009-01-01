Самый лучший тренер, 2009

У Ленни выдался на редкость неудачный денек. В свой день рождения он лишился жены, работы и получил отказ в дальнейшей тренировке школьной команды по футболу. Но это только начало — ведь парень становится свидетелем ограбления? и грабители прихватывают его с собой в багажнике. В результате этих событий, Ленни в конечном итоге оказывается на земле африканского племени, где он должен помочь аборигенам выиграть у корпорации решающий матч, исход которого определит право на владение земельным участком, где они проживают.