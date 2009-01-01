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Finding Lenny

Самый лучший тренер, 2009

2009 / ЮАР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

У Ленни выдался на редкость неудачный денек. В свой день рождения он лишился жены, работы и получил отказ в дальнейшей тренировке школьной команды по футболу. Но это только начало — ведь парень становится свидетелем ограбления? и грабители прихватывают его с собой в багажнике. В результате этих событий, Ленни в конечном итоге оказывается на земле африканского племени, где он должен помочь аборигенам выиграть у корпорации решающий матч, исход которого определит право на владение земельным участком, где они проживают.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Возраст 16+
Режиссер
Нил Сандстром
В ролях
Бэрри Хилтон
Юли Мазитенг
Рон Смержак
Рассел Савадье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самый лучший тренер 1 постер
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