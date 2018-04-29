Бухгалтер Освенцима, 2018

Получивший прозвище «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг, приговоренный в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, скончался в больнице 2019 году, так и не просидев ни дня в тюрьме. Дело Грёнинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, лично в убийствах не участвовавший. С сентября 1942 года по октябрь 1944 года эсэсовец Грёнинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.