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Бухгалтер Освенцима Бухгалтер Освенцима
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The Accountant of Auschwitz

Бухгалтер Освенцима, 2018

2018 / Канада
7.3 Оцените
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О фильме

Получивший прозвище «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг, приговоренный в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, скончался в больнице 2019 году, так и не просидев ни дня в тюрьме. Дело Грёнинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, лично в убийствах не участвовавший. С сентября 1942 года по октябрь 1944 года эсэсовец Грёнинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

7.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 июля 2019
Премьера в мире 29 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Мэттью Шойхет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бухгалтер Освенцима 2 постера
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