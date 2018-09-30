Молчание моей сестры, 2018

Отец уходит из семьи, оставляя близким в память о себе коллекцию мотыльков — символов женских сердец, которые он успел завоевать. В жизни распадающейся семьи все идет прахом: сын хочет стать автором эротических романов, а дочь совсем замыкается в себе и всех родных держит на расстоянии. Однажды она неудачно влюбляется в парня с сомнительной репутацией, так что семье вновь приходится объединиться, чтобы спасти девушку от опасной компании. Фильм представит режиссер картины Киран Коларов и продюсер Галина Тонева.