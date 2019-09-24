Наша рецензия

Во время Второй Мировой японцы проводили эксперименты по перемещению материи на расстоянии и однажды сломали пространственно-временной континуум. Сломали и даже не заметили, что мир треснул напополам, а параллельных реальностей теперь стало две. Две абсолютно идентичные реальности: первая - наша с вами, вторая - где Япония так и не отказалась от имперского величия и все еще бряцает оружием. Спустя 70 лет после Великого Раскола Япония-2 построила могучую синтоистскую диктатуру - смесь Хэйана с…