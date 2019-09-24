Во время Второй Мировой японцы проводили эксперименты по перемещению материи на расстоянии и однажды сломали пространственно-временной континуум. Сломали и даже не заметили, что мир треснул напополам, а параллельных реальностей теперь стало две. Две абсолютно идентичные реальности: первая - наша с вами, вторая - где Япония так и не отказалась от имперского величия и все еще бряцает оружием. Спустя 70 лет после Великого Раскола Япония-2 построила могучую синтоистскую диктатуру - смесь Хэйана с…
«Связанные миры» — смесь романтики, фантастики, и экшена, частично перекликающаяся с «Терминатором», но подходящая к концепту под очень интересным углом.
Вместо мрачного будущего, откуда засылают воинов в наше время, в «Связанных мирах» есть два параллельных мира. Один — наш, с обычной современной Японией. В другом же мире есть очень крутые технологии, но Япония там находится под каблуком у принцессы, без стеснения режущей всех несогласных.
Фишка в том, что два мира связаны своими жителями. У каждого человека из нашего мира есть дубль во втором мире. У него может быть другой характер и судьба, но при этом у них остаётся очень прямая связь: убьют одного — умирает и второй. И поэтому повстанцы отправляют в наш мир своего героя, чтобы убить дубля принцессы-деспота, а принцесса посылает терминатора (милую девушку — это ж аниме), чтобы защищать себя и устранять повстанцев.
Проблема в том, что в нашем мире дубли принцессы и героя-повстанца — близкие друзья и без пяти минут влюблённая пара (а ещё — герои фильма). Поэтому главный герой, само собой, не может позволить повстанцу убить подругу. А подруга не может позволить терминатору принцессы убить повстанца. В итоге получается очень хитрая расстановка сил с тяжёлыми дилеммами и героями, которые вынуждены играть на стороне «зла» просто потому что от этого зависят их жизни. И это только начало.
Не могу сказать, что авторы смогли раскрыть крутую концепцию настолько хорошо, насколько мне бы этого хотелось, но на выходе получился очень неплохой фантастический боевик с кучей не всегда оригинальных, но разумных и интересных сюжетных поворотов. Сильно сомневаюсь, что грядущий «Терминатор» не уступит этому «Терминатору с параллельными мирами» в плане увлекательности и свежести истории.
Да и как боевик смотрится неплохо, 3D-графика позволила авторам работать с камерой куда активнее, чем это принято в аниме.
«Связанные миры» выполнены целиком по технологии компьютерной графики, которая с каждым годом всё популярнее в Японии. Когда-то такие фильмы вызывали у поклонников восточной анимации неприятие, но сейчас все уже вроде бы привыкли (плюс технологии не стоят на месте) и в первую очередь обращают внимание на сюжет и экшен. Лично я смирился пару лет назад, когда вышел «Адзин», вот только «Связанные миры», конечно, выглядят в сто раз красочнее и проработаннее с визуальной стороны.
Видно, что художники от души потрудились над задниками — они тут чудесные, прямо хоть на рабочий стол устанавливай. Анимация у персонажей богатая, эмоций в достатке — спасибо всё той же компьютерной графике, которая позволяет как следует разгуляться на этом поле. Плюс экшен — он местами просто хорош, а местами прекрасен. Всё-таки здорово, когда камеру режиссёр может крутить и зумить как ему нужно, безо всяких ограничений, присущих рисованной анимации. Нет, это, конечно, не «Кингсглейв: Последняя фантазия XV», но всё равно выглядит очень неплохо.
Ну а сюжет просто хорош и небанален — тут имеется и «вотэтоповорот» ближе к середине фильма, и несколько отличных ходов, связанных с сюжетной завязкой. Дело в том, что у каждого жителя одного из двух связанных миров есть свой двойник, и если погибает один, то сразу же умирает другой. Сами понимаете, из такой концепции можно выжать немало интересного, и у сценариста (который одновременно ещё и режиссёр) это получается.
Ах, да, главная героиня (Котори) здесь просто прелесть — очаровательная, смешная, заботливая, самоотверженная и так далее. Главному герою просто сказочно повезло, ей богу. Озвучивает её, судя по всему, та же актриса, что и в шикарном «Хрустальном небе вчерашнего дня» и я, кажется, начинаю влюбляться в этот голос.
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