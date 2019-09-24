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Связанные миры Связанные миры
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Ashita sekai ga owaru to shite mo Связанные миры 2019 / Япония
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Связанные миры»

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Во время Второй Мировой японцы проводили эксперименты по перемещению материи на расстоянии и однажды сломали пространственно-временной континуум. Сломали и даже не заметили, что мир треснул напополам, а параллельных реальностей теперь стало две. Две абсолютно идентичные реальности: первая - наша с вами, вторая - где Япония так и не отказалась от имперского величия и все еще бряцает оружием. Спустя 70 лет после Великого Раскола Япония-2 построила могучую синтоистскую диктатуру - смесь Хэйана с…

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Лев Гринберг 24 сентября 2019, 01:55
Оценка
Попробую объяснить, почему я так ждал «Связанные миры» с того момента, как увидел двухсерийный прототип, из которого этот фильм вырос.

«Связанные миры» — смесь романтики, фантастики, и экшена, частично перекликающаяся с «Терминатором», но подходящая к концепту под очень интересным углом.

Вместо мрачного будущего, откуда засылают воинов в наше время, в «Связанных мирах» есть два параллельных мира. Один — наш, с обычной современной Японией. В другом же мире есть очень крутые технологии, но Япония там находится под каблуком у принцессы, без стеснения режущей всех несогласных.

Фишка в том, что два мира связаны своими жителями. У каждого человека из нашего мира есть дубль во втором мире. У него может быть другой характер и судьба, но при этом у них остаётся очень прямая связь: убьют одного — умирает и второй. И поэтому повстанцы отправляют в наш мир своего героя, чтобы убить дубля принцессы-деспота, а принцесса посылает терминатора (милую девушку — это ж аниме), чтобы защищать себя и устранять повстанцев.

Проблема в том, что в нашем мире дубли принцессы и героя-повстанца — близкие друзья и без пяти минут влюблённая пара (а ещё — герои фильма). Поэтому главный герой, само собой, не может позволить повстанцу убить подругу. А подруга не может позволить терминатору принцессы убить повстанца. В итоге получается очень хитрая расстановка сил с тяжёлыми дилеммами и героями, которые вынуждены играть на стороне «зла» просто потому что от этого зависят их жизни. И это только начало.

Не могу сказать, что авторы смогли раскрыть крутую концепцию настолько хорошо, насколько мне бы этого хотелось, но на выходе получился очень неплохой фантастический боевик с кучей не всегда оригинальных, но разумных и интересных сюжетных поворотов. Сильно сомневаюсь, что грядущий «Терминатор» не уступит этому «Терминатору с параллельными мирами» в плане увлекательности и свежести истории.
24 сентября 2019, 01:55 Ответить
Анна Белая 24 сентября 2019, 02:03
Оценка
Это, конечно, не Синкай и его «Твоё имя», но если уж фильм с чем и сравнивать, то с этой картиной. Такая же удачная смесь фантастики и романтики, разве что боевика тут под конец куда больше, но вся первая половина — очень даже трогательная история о первой любви, которая может казаться важнее судеб мироздания.

Да и как боевик смотрится неплохо, 3D-графика позволила авторам работать с камерой куда активнее, чем это принято в аниме.
24 сентября 2019, 02:03 Ответить
neo_com 24 сентября 2019, 02:20
Оценка
Обожаю смесь несовместимых, казалось бы, жанров — ужасов и комедии, катастрофы и пародии, фантастики и романтики. На стыке двух последних жанров и находятся «Связанные миры»: это, с одной стороны, изобретательная боевая фантастика про параллельные миры, роботов и борьбу с деспотичным правителем из «другой» Японии, а с другой — трогательная история первой любви, да такой сильной, что ради неё можно и в другое измерение перенестись, и армию злобных автоматизированных организмов одолеть.

«Связанные миры» выполнены целиком по технологии компьютерной графики, которая с каждым годом всё популярнее в Японии. Когда-то такие фильмы вызывали у поклонников восточной анимации неприятие, но сейчас все уже вроде бы привыкли (плюс технологии не стоят на месте) и в первую очередь обращают внимание на сюжет и экшен. Лично я смирился пару лет назад, когда вышел «Адзин», вот только «Связанные миры», конечно, выглядят в сто раз красочнее и проработаннее с визуальной стороны.

Видно, что художники от души потрудились над задниками — они тут чудесные, прямо хоть на рабочий стол устанавливай. Анимация у персонажей богатая, эмоций в достатке — спасибо всё той же компьютерной графике, которая позволяет как следует разгуляться на этом поле. Плюс экшен — он местами просто хорош, а местами прекрасен. Всё-таки здорово, когда камеру режиссёр может крутить и зумить как ему нужно, безо всяких ограничений, присущих рисованной анимации. Нет, это, конечно, не «Кингсглейв: Последняя фантазия XV», но всё равно выглядит очень неплохо.

Ну а сюжет просто хорош и небанален — тут имеется и «вотэтоповорот» ближе к середине фильма, и несколько отличных ходов, связанных с сюжетной завязкой. Дело в том, что у каждого жителя одного из двух связанных миров есть свой двойник, и если погибает один, то сразу же умирает другой. Сами понимаете, из такой концепции можно выжать немало интересного, и у сценариста (который одновременно ещё и режиссёр) это получается.

Ах, да, главная героиня (Котори) здесь просто прелесть — очаровательная, смешная, заботливая, самоотверженная и так далее. Главному герою просто сказочно повезло, ей богу. Озвучивает её, судя по всему, та же актриса, что и в шикарном «Хрустальном небе вчерашнего дня» и я, кажется, начинаю влюбляться в этот голос.

9 из 10
24 сентября 2019, 02:20 Ответить
Алексей Михеев 5 октября 2019, 02:51
Оценка
Неплохо, но местами глупые диалоги, что просто смешно. А так сходить и пересмотреть вполне можно.
5 октября 2019, 02:51 Ответить
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