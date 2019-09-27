«Связанные миры»: Рецензия Киноафиши

Во время Второй Мировой японцы проводили эксперименты по перемещению материи на расстоянии и однажды сломали пространственно-временной континуум. Сломали и даже не заметили, что мир треснул напополам, а параллельных реальностей теперь стало две. Две абсолютно идентичные реальности: первая - наша с вами, вторая - где Япония так и не отказалась от имперского величия и все еще бряцает оружием. Спустя 70 лет после Великого Раскола Япония-2 построила могучую синтоистскую диктатуру - смесь Хэйана с Империей Палпатина, а также открыла возможность путешествия между мирами. Очень быстро первые путешественники обнаружили пугающую связь между реальностями: если обитатель Земли-2 умирает естественной смертью или же погибает, то его двойник на Земле-1 также прекращает существование. И наоборот. Соответственно, если ты хочешь истребить всех своих врагов, до которых по той или иной причине не можешь дотянуться, то самый простой способ - найти их двойников из параллельного мира и убить.

Чтобы наконец избавиться от всех врагов режима, Токио-2 посылает в Токио-1 пару боевых девочкоподобных роботов-матиков, которые начинают методично истреблять двойников. Следуя заветам Джеймса Кэмерона, один из последних недобитых повстанцев также отправляется в наше с вами Токио. У Дзина две цели: первая - защитить собственного двойника, обыкновенного японского школьника; вторая - уничтожить любой ценой двойника принцессы Котоко, которая и возглавляет этот кровавый Нео-Хэйан. Вполне предсказуемо, что доппельгангеры Дзина и Котоко в нашем мире с детства знакомы, дружат и, кажется, влюблены.

Связанные миры

За последние несколько месяцев мы уже привыкли к релизам актуального полнометражного аниме в российских кинотеатрах. Привыкли, что каждая премьера - если не шедевр или жемчужина, то обязательно очень знаковая и любопытная штука. По этой причине первый системный сбой в этой безупречной веренице также можно считать знаковым и чрезвычайно любопытным. «Связанные миры» - не самый удачный мульт, но именно этим он и примечателен. Плохим или халтурным назвать его тоже рука не поднимется, ведь источником всех недостатков и сомнительных авторских решений является его создатель. Лицо анимационной студии Craftar и новая звезда на рынке коммерческой мультипликации Юхэй Сакураги. Человек, который почти прямым текстом говорит: я пришёл, чтобы похоронить ваше старое классическое аниме.

Не новость, что японцы - жуткие консерваторы. В местной индустрии кино и анимации принято, что первые сорок лет своей жизни любой автор ходит в подмастерьях: учится, работает на дяденьку, ищет свой стиль. Только после сорока можно начинать требовать к себе уважения, открывать собственную студию, становиться звездой. Не раньше. Юхэю Сакураги сейчас немногим за тридцать, но он уже сам себе большой и независимый кодзима. За считанные годы молодой аниматор успел поработать с самыми крутыми классиками на рынке - с Хаяо Миядзаки и Хидэаки Анно. Как это получилось? Сакураги - спец по CGI, которого старые аниматоры боятся и считают за ересь. Когда босс студии Ghibli решил выпустить свой первый CGI-мульт про червячка Боро, то ведущим консультантом по новым технологиям он пригласил именно Юхэя. Когда Хидэаки Анно приступил к работе над четвертым фильмом про «евангелионы», режиссером первой рекламной короткометражки «Neon Genesis: Impacts» стал тоже Юхэй.

После подобного бенефиса крупное рекламное агентство Hakuhodo, не задумываясь, решило вложить денег в Сакураги и его студию Craftar. Первым большим релизом Craftar стал сериал по мобильной игре с дополненной реальностью - «Ingress», который вскоре приобрёл для дистрибьюции даже заокеанский Neftlix. «Связанные миры» - первый полнометражный релиз уже для широкого кинопроката, созданный на основе двухсерийного «крафтаровского» аниме «Sotai sekai», почти незаметно выпущенного в 2017 году на онлайн-платформах.

В новых «Связанных мирах» дебютант Юхэй Сакураги - режиссёр, сценарист и главный аниматор. Давайте разберём каждую его ипостась по отдельности. Сакураги-сценарист создаёт очень крутой концепт, который с первых сцен начинает тонуть в болоте нереализованных возможностей и жанровых клише. История бросается из одной крайности в другую, от прямого нарратива к хронике, от романтической неловкости к слэшеру. В целом, происходящее напоминает выжимку из большого полноценного сериала или многотомной манги, снятую специально для старых фанатов. В аниме это, кстати, обычная практика, но мы то знаем, что литературной основы у этой истории не было и нет. И Сакураги-режиссер еще до конца не понимает как срезать все эти кривые углы. В одной сцене его герои обсуждают массовые убийства, к которым сами причастны, в следующей - идут жрать мороженое. Любая романтическая неловкость неизбежно заканчивается схваткой с роботами. Ближе к концу мы понимаем, что схватки - единственное, к чему у автора по настоящему лежит душа. Сакураги-аниматор. Тут проще цитировать с купюрами самого героя нашей печальной песни.

«Мне регулярно предъявляют, что CGI несут смерть аниме. Если фанаты видят в японском мультфильме CGI, то сразу говорят о скромном бюджете, сложных дедлайнах, творческой лени, которые толкают творца на дефицит рисованных кадров в секунду. Они попросту не понимают, что здесь совершенно другие технологии. Все мои персонажи двигаются и сражаются на основе технологии motion capture, за которой будущее и которую необходимо развивать и совершенствовать. Ветераны слишком привязаны к прорисовке выпендрёжных и неестественных движений, но при этом почти полностью игнорируют детализацию лицевой мимики. Вот где настоящий челлендж. Вот где еще работать и работать».

Вы можете относиться к новым «Связанным мирам» как-угодно, но этот серьезный парень, похоже, с нами надолго.

Феликс Зилич