Зимняя охота, 2017

Сымитировав поломку автомобиля поздней ночью, Лена попадает в особняк семьи Росберг. Она намеренно направляется к этому дому. Там живет нацистский преступник вместе с взрослой дочерью Марией. Росберг и его дочь отрицают прошлое, но Лена одержима целью довести их до признания своей вины. После нескольких отрицаний, Росберг умело перехватывает оружие у героини и требует признания его невиновности, а также компенсации за испорченную репутацию. Приезд фанатичной девушки в дом открывает множество семейных секретов, закручивающих сюжет в острый психологический триллер.