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Моя жизнь на втором курсе
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Моя жизнь на втором курсе, 2019

2019 / Иран
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О фильме

Две подруги-однокурсницы отправляются на экскурсию в Исфахан. После того, как с одной из них происходит несчастный случай и она впадает в кому, второй приходится пройти все круги ада, общаясь со своими родственниками, с близкими подруги и, разумеется, с представителями университета... Расул Садрамели. Родился в Исфахане в 1953 году. В возрасте 17 лет начал карьеру журналиста одной из центральных иранских газет. Изучал социологию в университете Монпелье во Франции. Профессиональную карьеру в кинематографе начал в 1981 году в качестве продюсера фильма «Кровавый дождь». В 1982 году дебютировал в режиссуре фильмом «Освобождение», за которым последовали кассовые хиты иранского проката и фестивальные призеры — «Хризантемы» (1985), «Осенью» (1987). За пределами Ирана его имя стало известно благодаря картинам «Девушка в кроссовках» (1999) и «Я — Таране, мне 15 лет» (2002).

4.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 1 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Расул Садрамели
В ролях
Фереште Арастоуи
Соха Ниасти
Али Мосаффа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя жизнь на втором курсе 1 постер
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23 апреля 2019 10:56
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