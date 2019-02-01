Моя жизнь на втором курсе, 2019

Две подруги-однокурсницы отправляются на экскурсию в Исфахан. После того, как с одной из них происходит несчастный случай и она впадает в кому, второй приходится пройти все круги ада, общаясь со своими родственниками, с близкими подруги и, разумеется, с представителями университета... Расул Садрамели. Родился в Исфахане в 1953 году. В возрасте 17 лет начал карьеру журналиста одной из центральных иранских газет. Изучал социологию в университете Монпелье во Франции. Профессиональную карьеру в кинематографе начал в 1981 году в качестве продюсера фильма «Кровавый дождь». В 1982 году дебютировал в режиссуре фильмом «Освобождение», за которым последовали кассовые хиты иранского проката и фестивальные призеры — «Хризантемы» (1985), «Осенью» (1987). За пределами Ирана его имя стало известно благодаря картинам «Девушка в кроссовках» (1999) и «Я — Таране, мне 15 лет» (2002).