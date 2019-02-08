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African Mirror

Африканское зеркало, 2019

2019 / Швейцария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Швейцарец Рене Гарди на протяжении десятилетий рассказывал про африканский континент и его жителей. В книгах, телевизионных программах и фильмах он восхищался прекрасными обнаженными дикарями и временами, в котором они раньше жили. Фильм рассказывает историю проблемного образа Африки через архив Гарди, в амбивалентных образах которого часто отражается наш европейский образ себя. Фильм раскрывает фотографиях как о форме колониализма и показывает, как мы отказываемся смотреть в зеркало до сегодняшнего дня.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Режиссер
Миша Хедингер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Африканское зеркало 1 постер
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