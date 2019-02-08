Африканское зеркало, 2019

Швейцарец Рене Гарди на протяжении десятилетий рассказывал про африканский континент и его жителей. В книгах, телевизионных программах и фильмах он восхищался прекрасными обнаженными дикарями и временами, в котором они раньше жили. Фильм рассказывает историю проблемного образа Африки через архив Гарди, в амбивалентных образах которого часто отражается наш европейский образ себя. Фильм раскрывает фотографиях как о форме колониализма и показывает, как мы отказываемся смотреть в зеркало до сегодняшнего дня.