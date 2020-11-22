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Хрустальное небо вчерашнего дня Хрустальное небо вчерашнего дня
Киноафиша Фильмы Хрустальное небо вчерашнего дня Отзывы о мультфильме «Хрустальное небо вчерашнего дня»
Zuo ri qing kong Хрустальное небо вчерашнего дня 2018 / Китай
8.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о мультфильме «Хрустальное небо вчерашнего дня»

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Наша рецензия

Последние месяцы школьной жизни. Самое время выбрать институт и свою судьбу, после чего прекратить дурачиться и начать терпеливо готовиться к экзаменам, но старшеклассник Ван из маленького прибрежного городка Ланси не спешит с выбором. У Вана плохие оценки по всем предметам, он любит только читать мангу и рисовать комиксы. Последнее у него получается, кстати, очень хорошо, вот только о карьере художника парнишка даже не мечтает. Ещё Ван, кажется, влюблен в одноклассницу Юи, умницу и…

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Чёрный Чаёк 22 ноября 2020, 13:16
Оценка
Си Чао, я порожена вашим творчеством. Я очень рада что ещё остались такие аниме которые учат жизни, могут тронуть за душу и помогут поверить в себя ❤️
22 ноября 2020, 13:16 Ответить
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