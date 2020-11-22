Наша рецензия

Последние месяцы школьной жизни. Самое время выбрать институт и свою судьбу, после чего прекратить дурачиться и начать терпеливо готовиться к экзаменам, но старшеклассник Ван из маленького прибрежного городка Ланси не спешит с выбором. У Вана плохие оценки по всем предметам, он любит только читать мангу и рисовать комиксы. Последнее у него получается, кстати, очень хорошо, вот только о карьере художника парнишка даже не мечтает. Ещё Ван, кажется, влюблен в одноклассницу Юи, умницу и…