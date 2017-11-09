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Точка невозврата
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Point of No Return

Точка невозврата, 2017

2017 / США
8.3 Оцените
16 голосов
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О фильме

Два немолодых швейцарских пилота пытаются совершить кругосветное путешествие на легком самолете, который работает на солнечных батареях. Для прессы и спонсоров это месседж о зеленой энергии, борьбе с глобальным потеплением и чистом будущем планеты, но у пилотов, оказывается, есть свои собственные цели и резоны. Это кино о борьбе амбиций, уходящей корнями в семейную и личную истории. Столкновение характеров едва не приводит к трагедии, но главный герой здесь не человек, а самолет. Он должен преодолеть два океана, хотя его обшивку можно проткнуть пальцем, крылья готовы развалиться даже при легкой турбулентности, а батареи могут испортится от небольшого дождя. Каждый день самолет медленно поднимается к солнцу, а каждую ночь он опускается все ниже к океанской поверхности, истощая аккумуляторы. Хватит ли заряда в очередной раз дожить до рассвета, наверняка не знает ни пилот, ни инженеры на Земле.

8.3 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Куинн Канали
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Точка невозврата 2 постера
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саундтрек фильма Точка невозврата
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