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Билл Виола: путь к собору Св.Павла
Киноафиша Фильмы Билл Виола: путь к собору Св.Павла
Bill Viola: The Road to St Paul's

Билл Виола: путь к собору Св.Павла, 2018

2018 / Италия
6.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

Фильм рассказывает историю создания двух композиций, сделанных по заказу собора Святого Павла в Лондоне. Изображения мучеников и триптих с Мадонной расположены по обеим сторонам от главного алтаря и символизируют темы смерти и воскресения. Четыре картины с мучениками связаны со стихиями: водой, землей, воздухом и огнем — и представляют идеалы действия, силы, упорства, ведь слово мученик (martyr) означает буквально «свидетель» — тот, кто своими действиями свидетельствует о вере и возможности преодолевать страдания, сохраняя верность идеалам. Билл Виола и его жена Кира Перов работали над созданием этих композиций в течение 12 лет, съемки проводились в пустыне рядом с озером Солтон-Си и в долине Охай в Калифорнии, а также в студии художника. Теперь живые картины станут частью постоянного убранства собора Святого Павла — и это один из примеров прекрасной дружбы сакральной архитектуры и современного искусства.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 ноября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Джеральд Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Билл Виола: путь к собору Св.Павла 2 постера
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