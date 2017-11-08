Билл Виола: путь к собору Св.Павла, 2018

Фильм рассказывает историю создания двух композиций, сделанных по заказу собора Святого Павла в Лондоне. Изображения мучеников и триптих с Мадонной расположены по обеим сторонам от главного алтаря и символизируют темы смерти и воскресения. Четыре картины с мучениками связаны со стихиями: водой, землей, воздухом и огнем — и представляют идеалы действия, силы, упорства, ведь слово мученик (martyr) означает буквально «свидетель» — тот, кто своими действиями свидетельствует о вере и возможности преодолевать страдания, сохраняя верность идеалам. Билл Виола и его жена Кира Перов работали над созданием этих композиций в течение 12 лет, съемки проводились в пустыне рядом с озером Солтон-Си и в долине Охай в Калифорнии, а также в студии художника. Теперь живые картины станут частью постоянного убранства собора Святого Павла — и это один из примеров прекрасной дружбы сакральной архитектуры и современного искусства.