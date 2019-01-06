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Темное зеркало Темное зеркало
Киноафиша Фильмы Темное зеркало Отзывы о фильме «Темное зеркало»
Look away Темное зеркало 2018 / США
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Темное зеркало»

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ogladina.yulia 6 января 2019, 22:54
Оценка
Какой бред!!! Не тратьте деньги напрасно на этот фильм! Уже есть в инете.
6 января 2019, 22:54 Ответить
Евгений Стешенко 14 января 2019, 02:47
Оценка
Фильм просто пушка! Отличный триллер, рекомендую! Игра актеров на высоте! И снят отлично.
14 января 2019, 02:47 Ответить
Ангелина Лопатина 16 января 2019, 20:07
у меня вопрос :он будет идти 19.01.19 ??
16 января 2019, 20:07 Ответить
Mister Hookah 20 января 2019, 18:53
Оценка
Пошлая бредятина
20 января 2019, 18:53 Ответить
Александр Поротников 27 сентября 2020, 20:30
Говнофильм, не тратте время
27 сентября 2020, 20:30 Ответить
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