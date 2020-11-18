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Дорогие товарищи! Дорогие товарищи!
Киноафиша Фильмы Дорогие товарищи! Отзывы о фильме «Дорогие товарищи!»
Дорогие товарищи! 2020 / Россия
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Дорогие товарищи!»

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Новочеркасск, 1962 год. Людмила (Юлия Высоцкая), сотрудница местного горкома, проводит ночь со своим начальником Логиновым (Владислав Комаров), а утром бежит в магазин, где ее без очереди принимает заведующая: грядет повышение цен, и взволнованные люди метут с прилавков все подряд. Позже их недовольство выльется в события, названные «Новочеркасским расстрелом». Забастовка рабочих электровозостроительного завода будет подавлена милицией, армией и КГБ, всех свидетелей заставят…

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ElizavetaPersonal 18 ноября 2020, 08:22
Оценка
Снимают российские говнофильмы на деньги других людей, так ещё про власть которой уже давно нет. Снимайте что у нас в стране творится, какой бардак.
18 ноября 2020, 08:22 Ответить
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