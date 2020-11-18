Наша рецензия

Новочеркасск, 1962 год. Людмила (Юлия Высоцкая), сотрудница местного горкома, проводит ночь со своим начальником Логиновым (Владислав Комаров), а утром бежит в магазин, где ее без очереди принимает заведующая: грядет повышение цен, и взволнованные люди метут с прилавков все подряд. Позже их недовольство выльется в события, названные «Новочеркасским расстрелом». Забастовка рабочих электровозостроительного завода будет подавлена милицией, армией и КГБ, всех свидетелей заставят…