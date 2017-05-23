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Макала
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Makala

Макала, 2017

2017 / Конго / Франция
7.8 Оцените
15 голосов
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О фильме

Парень, живущий в обычной деревне в Конго, стремится создать для своей семьи лучшее будущее. В арсенале у него две руки, деревья и кусты вокруг и железная воля. Лишь когда он отправляется в изнурительный и опасный путь, чтобы продать плоды своего труда, ему открывается истинная ценность всех его усилий и мечтаний. Фильм получил Приз за лучший режиссерский дебют Недели критики Каннского кинофестиваля 2017 и за последний год побывал на киносмотрах по всему миру — от Торонто до Пусана, от Гётеборга до Мар-дель-Плата и так далее. Показ на Кинофестивале «ДОКер» станет для фильма первым в нашей стране и пройдет при поддержке Французского института в России.

7.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 23 августа 2021
Премьера в мире 23 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Эммануэль Грас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Макала 2 постера
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