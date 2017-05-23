Макала, 2017

Парень, живущий в обычной деревне в Конго, стремится создать для своей семьи лучшее будущее. В арсенале у него две руки, деревья и кусты вокруг и железная воля. Лишь когда он отправляется в изнурительный и опасный путь, чтобы продать плоды своего труда, ему открывается истинная ценность всех его усилий и мечтаний. Фильм получил Приз за лучший режиссерский дебют Недели критики Каннского кинофестиваля 2017 и за последний год побывал на киносмотрах по всему миру — от Торонто до Пусана, от Гётеборга до Мар-дель-Плата и так далее. Показ на Кинофестивале «ДОКер» станет для фильма первым в нашей стране и пройдет при поддержке Французского института в России.