Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Удивительный мир Марвена Удивительный мир Марвена
Киноафиша Фильмы Удивительный мир Марвена Отзывы о фильме «Удивительный мир Марвена»
Welcome to Marwen Удивительный мир Марвена 2018 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Удивительный мир Марвена»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Vladimir Vasilyev 21 июля 2018, 18:37
Надеюсь сам фильм будет именно как трейлер, а не надёрганные сценки...
21 июля 2018, 18:37 Ответить
rabindranad 6 августа 2019, 12:37
Однажды в Марвеколе
Новый фильм Роберта Земекиса, создавшего легендарные картины «Назад в будущее» и «Форрест Гамп», основан на реальных событиях и рассказывает историю из жизни одного художника со странностями Марка Хоганкампа, который, став жертвой агрессивного нападения скинхедов, избивших его до полусмерти, потерял память и способность рисовать. После травмы Марк пытается учиться жить заново. Он боится появиться в зале суда или на организованной для него выставке, научившись бороться со своими страхами путём создания вымышленного мира под названием Марвен, где живут куклы, главную из которых он срисовал с себя, избавив от слабостей и наделив храбростью бойца Второй мировой войны, отважно сражающегося с фашистами (скинхедами из реального мира) вместе со своими верными подругами, прототипами окружающих его наяву женщин. Главный герой нашёл новое увлечение в создании сцен из жизни кукольной деревушки и фотофиксации событий на камеру, тем самым уходя от проблем реального мира.

С технической стороны фильм снят очень здорово, переплетение художественного фильма с анимацией создаёт красивую картинку и с первых минут погружает зрителя в визуальное волшебство, хотя со временем анимация начинает утомлять, и хочется развития сюжета в реальном мире. Главный герой, сыгранный великолепным не только комедийным, но и драматическим актёром Стивом Кареллом, проникается чувствами к новоиспечённой соседке из дома напротив Никол. Он создаёт её кукольное воплощение в вымышленном мире, однако в настоящей жизни романтическая история развития не получает и накала страстей не происходит, хотя и помогает герою переломить свой характер и начать возвращение из созданной фантазии к жизненным реалиям.

Следует отметить прекрасное музыкальное сопровождение, созданное постоянным партнёром Земекиса Аланом Сильвестри, который умеет подобрать нужный саундтрек для подчёркивания настроения той или иной сцены.

Фильм обязателен к просмотру, поскольку помимо отличной технической постановки несёт в себе призыв к доброте и человечности. Несмотря на страсть главного героя к переодеванию в женскую обувь, усматривать в этом гомосексуальность, считаю, неуместно. Скорее эта страсть обусловлена странностями художника, его отношения с женщинами, как в реальном, так и вымышленном мире, особенно с Никол, не дают сомневаться в тёплых чувствах, питаемых к представительницам слабого пола.

​​​​​​​ 8 из 10
6 августа 2019, 12:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 37 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 4 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 9 комментариев
Брат 2
Брат 2 6 комментариев
Праведник
Праведник 132 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App