Наше лето
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не Галадриэль, не Элронд и даже не Келеборн: самого старого эльфа во «Властелине колец» не показали — но он есть в сериале
Этот сериал уже окрестили лучшим российским проектом лета 2025 года: не без слабых сторон, но визуально — шикарен
«Я ненавижу Паглси»: зрители уже посмотрели 2 сезон «Уэнсдей» и довольны остались не все
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами
Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке
«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2
В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»
