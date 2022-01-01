Наша рецензия

Коул - один из тех подростков, над кем одноклассники всегда подтрунивают и издеваются. Зато у него есть няня Би, хотя по возрасту давно уже и не положено, но ему все еще удается уговаривать родителей на ее присутствие. Поэтому в школе его вроде как ненавидят, а на самом деле завидуют. Красивая и сексуальная, а главное уверенная в себе Би не только проводит время с Коулом, но и старается объяснить ему, что школа - лишь часть жизни. Ведь он умный и талантливый, а эти качества взрослыми ценятся…