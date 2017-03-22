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Невидимый враг
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Unseen Enemy

Невидимый враг, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
11 голосов
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О фильме

Авторы этого удивительно эмоционального и гуманистичного фильма напоминают, что человечество, сконцентрированное в густонаселенных городах и активно путешествующее, каждый день балансирует на грани. «Когда мы слышали выстрелы во время войны, мы бежали прочь от места, откуда доносился звук. Но куда было бежать от Эболы?» В центре немецко-американского фильма «Невидимый враг» — вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Врач, вчерашний студент-медик, которого обучали обращаться с больными Эболой всего один день, — сегодня у дверей его полевого госпиталя очередь из машин скорой помощи. Больные десятками умирают здесь же, на земляном полу, в собственной рвоте и экскрементах, и молодой врач в белом защитном костюме ничем не может им помочь. Мы вспоминаем об опасности глобальной пандемии, только когда очередной вирус-убийца ненадолго становится главным героем телеэфиров — свиной грипп, атипичная пневмония, Эбола или недавний вирус Зика. Авторы этого удивительно эмоционального и гуманистичного фильма напоминают, что человечество, растущее, сконцентрированное в густонаселенных городах, активно путешествующее, каждый день балансирует на грани. Вопрос «случится ли пандемия» не имеет смысла. Важные вопросы — когда она случится, что станет возбудителем и насколько мы к этому готовы.

7.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джанет Тобиас
В ролях
Джанет Тобиас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимый враг 2 постера
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