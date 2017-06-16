Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало, 2017

«Харе Кришна! Мантра, Движение и Cвами, который положил всему этому начало» - фильм о Шриле Прабхупаде и движении сознания Кришны. Это правдивый рассказ о неожиданном, плодовитом и вызывающем споры революционере. Используя незнакомые зрителю архивные записи о Прабхупаде и интервью с его ранними последователями, фильм переносит зрителя за кулисы культурного Движения, родившегося в творческой и интеллектуальной среде в нью-йоркском Бауэри, «Мекке» хиппи Хайт-Эшбери, среди Битлз-мании Лондона, чтобы познакомить со Свами, который всё начал.