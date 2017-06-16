Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало
Киноафиша Фильмы Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало
Hare Krishna! The Mantra, the Movement and the Swami Who Started It All

Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало, 2017

2017 / США
8.2 Оцените
17 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Харе Кришна! Мантра, Движение и Cвами, который положил всему этому начало» - фильм о Шриле Прабхупаде и движении сознания Кришны. Это правдивый рассказ о неожиданном, плодовитом и вызывающем споры революционере. Используя незнакомые зрителю архивные записи о Прабхупаде и интервью с его ранними последователями, фильм переносит зрителя за кулисы культурного Движения, родившегося в творческой и интеллектуальной среде в нью-йоркском Бауэри, «Мекке» хиппи Хайт-Эшбери, среди Битлз-мании Лондона, чтобы познакомить со Свами, который всё начал.

8.2 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 16 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Джон Грейссер
В ролях
Шрила Прабхупада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Харе Кришна! Мантра, движение и свами, который положил всему этому начало 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши