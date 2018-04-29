Наша рецензия

Между Харьковом и Москвой примерно 650-700 километров. Современная легковушка пробежит их часов за десять. Но у танков скорость другая, да и не рассчитаны они на такой пробег. Поэтому когда Кошкин предложил гнать танки в Москву своим ходом, на него посмотрели как на безумного. Ведь до парада на Красной площади оставалось несколько дней – ясное дело, что опытные образцы Т-34 доехать туда не успеют. Вариантов, однако, не было: везти танки на платформах им запретили (не спрашивайте почему).…