Между Харьковом и Москвой примерно 650-700 километров. Современная легковушка пробежит их часов за десять. Но у танков скорость другая, да и не рассчитаны они на такой пробег. Поэтому когда Кошкин предложил гнать танки в Москву своим ходом, на него посмотрели как на безумного. Ведь до парада на Красной площади оставалось несколько дней – ясное дело, что опытные образцы Т-34 доехать туда не успеют. Вариантов, однако, не было: везти танки на платформах им запретили (не спрашивайте почему).…
Ожидал фильм как ремейк на фильм 1980 г. "Главный конструктор". Новые возможности съемки, общий настрой киноиндустрии на патриотизм в исторических фильмах давали надежду на красивое кино по теме.
Теперь о самом фильме. Даже так, о той части, которую смог посмотреть. Мелкие недочеты и явная экономия бюджета заметны наверное только людям которые бывали на реальных заводах. Главный конструктор и директор завода проводящие совещание с НКВДшником в будке мастера посреди цеха вызывают улыбку. Сопровождающий ТАНКИ, которые планируют гнать по бездорожью колесный грузовик..... ну бывает.
Но вот то, что танки захватывает отряд белогвардейцв!!!!!! в хорошо сохранившейся форме!!!!! Вот от сюда лучше уже не смотреть. Поскольку по сюжету уже понятно появление лирической линии, а реальный подвиг как-то совсем не важен. Не вытянуть из него кассовые сборы.
Любой фильм имеет право на существование. НАВЕРНОЕ.
Обидно, что случайно посмотревшие это кино молодые люди, которые особо не отягощены знанием истории, могут поверить, что так и могло быть. Такие замечательно мило-гламурные предвоенные годы, где любовь конечно важнее всего, а у главного конструктора танка отличный маникюр и в принципе не может быть щетины.
Кто хочет посмотреть кино про историю, смотреть этот фильм не советую.
Вот почему я так считаю: Фильм откровенный плагиат, оригинал называется "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"снят в 1980г. По идее фильм должен быть серьёзным, историческим, но получился тупой экшин. Такое чувство, что снят он для амерканского рынка, а сценарий писала Д. Псаки. У ребят явные проблемы с историей, географией и математикой.
Проблемы думаю и у тех, кто выдавал лицензию на этот фильмец. В оригинальном фильме поднимаются вопросы честности, самоотдачи, человечности, высокой ответственности конструктора, перед танкистами за машину, а тут вместо всего голая ж*па работницы цеха. А фильм извините +12. Я сыном даже как-то в неловкую ситуацию попал.Спасибо, что хоть порно с + 12 неодобрили.Вобщем как-то так: мелко, тупо и голая ж.па как основные чувства от просмотра.
Без сцен бесконечного оргазма, море крови и расчлененок!
Спокойный фильм с маленькой фантазией, для недогоняющей молодежи. 😁
Посмотрите перед этим главный конструктор 1980 г. И все поймёте сами
Авторизация по e-mail