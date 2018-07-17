Наша рецензия

Марло (Шарлиз Терон) сорок. У нее двое детей, на подходе третий. Ее муж (Рон Ливингстон) либо на работе, либо играет в видеоигры. Старшая дочка (Лия Франклэнд) хорошо учится, с сыном (Эшер Майлз Фаллика) учителя не справляются и предлагают перевести его в другую школу, у них вызывает вопросы эмоциональное развитие мальчика. Марло только-только вышла в декрет и измотана донельзя, с рождением малышки ее состояние только усугубляется. Женщина решается позвонить ночной няне, чтобы выкроить хотя бы…