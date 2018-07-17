Марло (Шарлиз Терон) сорок. У нее двое детей, на подходе третий. Ее муж (Рон Ливингстон) либо на работе, либо играет в видеоигры. Старшая дочка (Лия Франклэнд) хорошо учится, с сыном (Эшер Майлз Фаллика) учителя не справляются и предлагают перевести его в другую школу, у них вызывает вопросы эмоциональное развитие мальчика. Марло только-только вышла в декрет и измотана донельзя, с рождением малышки ее состояние только усугубляется. Женщина решается позвонить ночной няне, чтобы выкроить хотя бы…
После череды громких блокбастеров принято посмотреть хорошее кино независимого режиссера. Даже если это черная комедия о материнстве. Мне кажется странным приписывать фильм «Талли» к жанру комедии, это просто очень жизненный фильм. Как и в жизни, иногда бывает смешно там, где должно быть очень грустно.. Защитная реакция организма. Признаюсь честно, изначально я решила посмотреть этот фильм именно потому, что знала: картина должна быть выдающейся. Не зря же великолепная Шарлиз Терон пожертвовала своей фигурой ради этой роли. Набрать за три месяца 23 кг лишнего веса в 42 года - это вам не шутки. В 2003 году Шарлиз уже экспериментировала над своей фигурой, набрав 13 кг ради роли в фильме «Монстр». Тогда она получила Оскар за Лучшую женскую роль. Теперь ей потребовался целый год, чтобы вернуться в прежнюю форму. А на счет наград пока загадывать рано. Одно важно - с ролью она справилась отлично.
«Талли» - имя ночной няни, которая приходит в дом Марло, когда та находится на грани отчаяния. Родив третьего ребенка, она насколько выбилась из сил, что даже нарушила собственное правило - доверила своего малыша чужому человеку. Чтобы сохранить интригу, не буду рассказывать детали сюжета. Скажу только, что все дети живы здоровы, особо впечатлительным бояться нечего.
Этот фильм можно включить в программу подготовки молодых семей к обязанностям родителей. Мамочкам полезно посмотреть со стороны, что так тяжело абсолютно всем. Понять, что невозможно быть идеальными и что всем иногда нужен отдых. Малыш не будет расти счастливым и здоровым, когда его маму не радует общение с ним, ведь она просто чертовски устала. Но еще важнее папам посмотреть, как тяжело со всем справляться, насколько важна их помощь и участие. Внимание не только к малышу, но и забота о женщине.
«Талли», наверно, второй фильм в карьере Шарлиз Терон (после «Монстра»), в котором актриса предстала в неприглядном свете. Нет, в «Талли» главная героиня вовсе не маньячка, она всего лишь измученная мать двоих детей и одного младенца. После нескольких недель недосыпа и полной апатии, Марла принимает подарок брата, который оплатил для нее ночную няню.
И действительно происходит самое настоящее чудо, пока Марла спит, молодая девушка Талли приглядывает за ребенком, драит полы и печет кексы. Женщина преображается, «она словно проснулась», - говорит в одном из эпизодов ее невестка. С появлением Талли у Марлы даже налаживается угасшая сексуальная жизнь с мужем, а сын с «чудинкой» перестает так невыносимо действовать на нервы. Кажется, что Марла обрела второе дыхание и даже согласилась на безрассудную поездку по барам Бруклина вместе со своей новой подругой. Но, как быстро выясняется, в погоне за ушедшей молодостью, можно не заметить и потерять самое важное.
В роли Талли снялась 31-летняя Маккензи Девис, она потрясающе легкая, милая и такая уютная. Первое время казалось, что она не человек, а спустившийся с небес ангел. Дрю, муж Марлы, в исполнении Рона Ливингстона перевоплотился в типичного «много работающего» отца семейства, который на протяжении всего фильма не вызывал никаких приятных чувств, а лишь раздражал. Что определенно говорит о том, что актер отлично справился со своей задачей.
Через сюжетную линию «Талли» проходит целых два лейбмотива. Первый, это несомненно то, что любой молодой (и не очень) матери нужна помощь, даже если она всячески ее отвергает. А второй, более тонкий и изящный – не гонитесь за неосуществленными мечтами, не живите прошлым, любите то, что сейчас с вами происходит и счастье наступит, пускай не сразу.
P.S. Мечтаете о такой няне, как у Марлы? Погодите, сначала досмотрите до конца.
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