«Талли»: Рецензия Киноафиши

Мама под присмотром

Марло (Шарлиз Терон) сорок. У нее двое детей, на подходе третий. Ее муж (Рон Ливингстон) либо на работе, либо играет в видеоигры. Старшая дочка (Лия Франклэнд) хорошо учится, с сыном (Эшер Майлз Фаллика) учителя не справляются и предлагают перевести его в другую школу, у них вызывает вопросы эмоциональное развитие мальчика. Марло только-только вышла в декрет и измотана донельзя, с рождением малышки ее состояние только усугубляется. Женщина решается позвонить ночной няне, чтобы выкроить хотя бы несколько часов для сна. Вечером на пороге ее дома появляется няня – в коротком топе и джинсах. Девушка представляется Талли (Маккензи Дэвис), она лихо справляется с обязанностями по дому и помогает Марло прийти в себя после рождения ребенка.

Кадр из фильма «Талли»

Джейсон Райтман уже не в первый раз воплощает на экране тексты сценаристки Диабло Коди. В 2007 году он поставил по ее сценарию «Джуно» ‒ историю о подростковой беременности, первой любви и приемных родителях. В другом совместном проекте творческого тандема, «Бедной богатой девочке» (2011), тоже говорится о семье и заботе о новорожденном, но на первый план выходит эмоциональное состояние одинокой 37-летней женщины, которая никак не может принять себя и найти уютное место под солнцем. Сыграла ее Шарлиз Терон, мастерски передавшая отчаянье на грани нервного срыва и нотки непробиваемой стервозности вкупе с ранимостью и неизжитыми психологическими травмами. Что ж, в «Талли» Терон вновь играет женщину, отчаянно нуждающуюся в поддержке и запутавшуюся в себе, а в самом фильме слышна проблематика, поднимавшаяся как в «Джуно», так и в «Бедной богатой девочке». Райтман и Коди продолжают исследовать теневую сторону семьи и бережно высвечивать то, о чем так тяжело говорить.

Кадр из фильма «Талли»

Как и в «Джуно», в новом фильме тоже есть шутки и задушевные разговоры, на месте которых, как подсказывает интуиция, могли бы быть крики, истерики и глухая стена непонимания. Но нет. Райтман и Коди строят мосты и создают трагикомедию, а не душераздирающую драму без надежды на хэппи-энд. Однако то, что главная героиня «Талли» уже давно не подросток, все-таки дает о себе знать и сказывается на тональности. Если жизнь Джуно только начиналась, то Марло, как и героиня Терон в «Бедной богатой девочке», оглядывается назад и терзается в сомнениях о том, не упустила ли она нечто важное, да и вообще – как быть с мечтами, что так и не удосужились исполниться?

Кадр из фильма «Талли»

В общем, Райтман и Коди ставят на одну чашу весов юношеские фантазии, а на другую – семью и быт, помноженные на хроническую усталость, недосып и растерянность. И хоть мечты сладки и легки, а уход за детьми изматывает Марло, «Талли» – все же ода семье, правда, не лобовая. Коди и Райтман показывают, как тяжело бывает матерям, на которых до сих пор подчас ложится двойной груз: приди с работы и не думай об отдыхе, иди приберись, приготовь поесть и про детей не забудь. Сквозь весь фильм они проводят простую идею – для того, чтобы материнство было в радость, женщине нужна помощь и поддержка, а вместе с тем и время на себя.

Кадр из фильма «Талли»

Нельзя не отметить, что третья часть фильма несколько неповоротлива. И в «Джуно», и в «Бедной богатой девочке» режиссер и сценаристка рассказывали структурно простые и все же берущие за душу истории, в «Талли» же они играют со зрительскими ожиданиями и перекраивают фильм ближе к титрам, да и вставки с русалкой (она снится Марло) вызывают скорее отторжение, нежели работают на усиление символизма в ленте. Хотелось бы сказать, что все это уравновешивает игра Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис, но, к сожалению, даже замечательная актерская работа не перекрывает неловкого сюжетного поворота, и это при том, что обе актрисы едва ли не пленят, как только появляются в кадре. Терон выдает жесткое изнеможение и материнскую нежность. От Маккензи Дэвис и вовсе не ждешь легкости и такой теплоты, какую она излучает в «Талли» – в «Бегущем по лезвию 2049» и «Остановись и гори» она была гораздо жестче и угловатее.

Кадр из фильма «Талли»

Райтман и Коди долго шли к тому, чтобы показать изнутри дом, где есть новорожденный. В «Джуно» вопрос стоял о том, как сложится дальнейшая судьба малютки, которому предстоит появиться на свет, в «Бедной богатой девочке» главная героиня фильма с болью смотрела на ребенка своего бывшего. И вот теперь режиссер и сценаристка продемонстрировали будни многодетной мамы в декрете, не оставив за бортом постродовую депрессию, кучу памперсов и кормление грудью. Их фильм беззастенчиво всматривается в изнуренную бытом женщину, ее усталость и озлобленность на весь мир, но не позволяет себе раствориться в беспросветной мгле. «Талли» ‒ по-хорошему сентиментальное кино, напоминающее, что дети – это забота не одних лишь матерей, а декретный отпуск не отдых по типу all-inclusive в шикарном отеле на берегу моря.

Елена Громова

В российском прокате с 12 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Талли»