Дореволюционная Грузия начала XX века. Платон Саманишвили — потомок обнищавшего древнего дворянского рода. Его старый отец-вдовец объявляет о своем желании жениться. Сын в ужасе. Ведь если мачеха родит сына, то Платону придется делить с ним скудное поместье, а у него самого четверо детей.
Поэтому он решается отправиться на поиски будущей супруги для отца, которая должна быть бездетной. Путешествие Платона заканчивается вроде бы успешно: невеста найдена, согласно древним грузинским обычаям похищена и доставлена к жениху. Однако спустя положенный срок у главного героя фильма появляется черноглазый и шаловливый братишка…
|20 апреля 1979
|СССР