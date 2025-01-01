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Постер фильма Мачеха Саманишвили
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Киноафиша Фильмы Мачеха Саманишвили

Мачеха Саманишвили

Samanishvilis dedinatsvali 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дореволюционная Грузия начала XX века. Платон Саманишвили — потомок обнищавшего древнего дворянского рода. Его старый отец-вдовец объявляет о своем желании жениться. Сын в ужасе. Ведь если мачеха родит сына, то Платону придется делить с ним скудное поместье, а у него самого четверо детей.

Поэтому он решается отправиться на поиски будущей супруги для отца, которая должна быть бездетной. Путешествие Платона заканчивается вроде бы успешно: невеста найдена, согласно древним грузинским обычаям похищена и доставлена к жениху. Однако спустя положенный срок у главного героя фильма появляется черноглазый и шаловливый братишка…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 4 декабря 1977
Дата выхода
20 апреля 1979 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Samanishvilis dedinatsvali, Мачеха Саманишвили, La Marâtre de Samanichvili, Machekha Samanishvili, Min far vil giftes, Samanishvilin äitipuoli, Stepmother Samanishvili, サマニシヴィリ家の継母
Режиссер
Эльдар Шенгелая
В ролях
Василий Кахниашвили
Берта Хапава
Имеда Кахиани
Нодар Чачанидзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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