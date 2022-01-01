Асфиксия, 2016

Асфиксия в переводе с древнегреческого означает «удушье», «кислородное голодание». Фильм Аллесандры Анжели, молодой актрисы и режиссера из Италии, уносит нас с недалекое, но уже страшное будущее. Апокалиптический сюжет, где нам всем перестало хватать воздуха, мы ходим в кислородных масках и отсиживаемся в подвалах во время смерчей, понравился Каннам, и фильм сразу взял ShortCorner прошлого фестиваля. «Асфиксия» — фильм из программы 67-ого Международного фестиваля короткометражного кино в Монтекатини (MISFF).