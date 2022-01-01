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Асфиксия Асфиксия
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Asphyxia

Асфиксия, 2016

2016 / Италия
4.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

Асфиксия в переводе с древнегреческого означает «удушье», «кислородное голодание». Фильм Аллесандры Анжели, молодой актрисы и режиссера из Италии, уносит нас с недалекое, но уже страшное будущее. Апокалиптический сюжет, где нам всем перестало хватать воздуха, мы ходим в кислородных масках и отсиживаемся в подвалах во время смерчей, понравился Каннам, и фильм сразу взял ShortCorner прошлого фестиваля. «Асфиксия» — фильм из программы 67-ого Международного фестиваля короткометражного кино в Монтекатини (MISFF).

4.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Алессандра Анжели
В ролях
Алессандра Анжели
Алессандро Бачини
Морено Петроне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Асфиксия 1 постер
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